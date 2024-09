"Spomnim se, da sem bil nervozen, ko sem jo spoznal, nato pa me je takoj pomirila. Na tem snemanju je bila do mene neverjetno prijazna, nato pa sem imel srečo, da sem z njo delal še nadaljnjih 10 let pri filmih o Harryju Potterju. Bila je močan intelekt, veličastno oster jezik, znala je prestrašiti in očarati v istem trenutku in bila je, kot vam bodo vsi povedali, izjemno smešna. Vedno se bom imel za neverjetno srečnega, da sem lahko delal z njo in preživljal čas z njo na snemanju. Beseda legenda se preveč uporablja, a če velja za kogar koli v naši industriji, potem velja zanjo. Hvala Maggie."

"Prvič sem srečal Maggie Smith, ko sem bil star 9 let, in brala sva prizore za Davida Copperfielda, kar je bila moja prva služba. O njej nisem vedel tako rekoč ničesar, razen tega, da so bili moji starši navdušeni nad dejstvom, da bom delal z njo," se je spominjal Radcliffe. "Druga stvar, ki sem jo vedel o njej, je bila, da ima poseben naziv, zato je bila prva stvar, ki sem jo vprašal, ko sva se srečala, ali želi, da jo kličem dama, na kar se je zasmejala in rekla nekaj v smislu, naj ne bom smešen."

J. K. Rowling, avtorica serije knjig o Harryju Potterju, je na omrežju X zapisala, da je nekako mislila, da bo Maggie Smith živela večno, medtem ko je ustvarjalec serije Downton Abbey Julian Fellowes v izjavi za The Hollywood Reporter dejal, da je bila Maggie Smith resnično odlična igralka in "imeli smo več kot srečo, da smo bili del zadnjega dejanja v njeni zvezdniški karieri. Zanjo je bilo veselje pisati, subtilna, večplastna, inteligentna, zabavna in srce parajoča. Delo z njo je bil največji privilegij v moji karieri in nikoli je ne bom pozabil."

Igralka in televizijska voditeljica Whoopi Goldberg, ki je s pokojno legendo zaigrala v filmu Nune pojejo, je na Instagramu zapisala, da je bila Smithova čudovita ženska in briljantna igralka ter da še vedno ne more verjeti, da je imela priložnost sodelovati "z eno in edino". "Konec obdobja čiste definicije tega, kaj pomeni biti igralec. Ustvarili ste like, ki so se nas oprijeli, nas ganili, nas zabavali, prisilili nas pogledati vase. Uprli ste se pričakovanjem staranja, bili ste poosebljena veličina," z lepimi besedami ni skoparila oskarjevka Viola Davis.

Na smrt zvezdnice so se odzvali tudi igralec Rob Lowe, igralka Mia Farrow, voditelj Piers Morgan in igralka Bonnie Wright. Poklonili so se ji tudi na uradnem profilu filmske franšize Harry Potter, serije Downton Abbey in britanske Akademije.