Velik korak: Katy Perry in Justin Trudeau prvič skupaj na rdeči preprogi

Že leto dni so medijske naslovnice polne romantičnega razmerja med pevko Katy Perry in nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Začelo se je kot ugibanje na podlagi fotografij paparacev, nadaljevalo s potrditvijo para in objavami na družbenih omrežjih, zdaj pa sta Katy in Justin naredila še korak naprej. Prvič sta se pojavila skupaj na rdeči preprogi in potrdila, da postaja med njima vse bolj resno. V soju žarometov sta se z roko v roki sprehodila v New Yorku na svetovni premieri dokumentarnega filma o koncertni turneji Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris v okviru filmskega festivala Tribeca.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Katy in Justin na rdeči preprogi. Profimedia

Katy in Justin na rdeči preprogi. Profimedia



Katy je blestela v elegantni beli obleki, Trudeau pa se je dogodka udeležil v klasičnem črnem smokingu. Med fotografiranjem nista skrivala dobre volje, večkrat sta se nasmehnila drug drugemu ter delovala zelo sproščeno, kamere so ujele tudi poljub. Viri blizu para naj bi že pred časom razkrili, da zvezo jemljeta resno. Kljub zahtevnim urnikom in življenju v različnih državah naj bi našla način, kako ohranjati tesen odnos. Po poročanju ameriških medijev sta se v zadnjih mesecih še bolj povezala, drug drugemu pa naj bi predstavila tudi svoje družinske člane.

Zvezdniški par je govorice o ljubezni prvič sprožil lansko poletje. Takrat so ju opazili skupaj v Montrealu, 54-letni Trudeau pa je na pevkino turnejo v kanadskem mestu celo pripeljal svojo najstniško hčer Ello-Grace. Za Katy Perry je to prvo resnejše razmerje po koncu dolgoletne zveze z igralcem Orlandom Bloomom, medtem ko je Trudeau po ločitvi od Sophie Grégoire Trudeau več let ostajal precej zadržan glede svojega zasebnega življenja. Njun skupni prihod na rdečo preprogo je zato sprožil val odzivov na družbenih omrežjih. Mnogi oboževalci so navdušeni nad nepričakovano zvezo, ki združuje eno največjih glasbenih imen na svetu in enega najbolj prepoznavnih politikov zadnjega desetletja.