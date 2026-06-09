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Velik korak: Katy Perry in Justin Trudeau prvič skupaj na rdeči preprogi

New York, 09. 06. 2026 11.53 pred 28 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Katy Perry in Justin Trudeau.

Ljubezen v soju žarometov – zvezdnica Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta svoje razmerje okronala še s prvim skupnim sprehodom po rdeči preprogi. Za priložnost sta izkoristila premiero pevkinega dokumentarnega filma, njune fotografije pa že navdušujejo na spletu.

Že leto dni so medijske naslovnice polne romantičnega razmerja med pevko Katy Perry in nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Začelo se je kot ugibanje na podlagi fotografij paparacev, nadaljevalo s potrditvijo para in objavami na družbenih omrežjih, zdaj pa sta Katy in Justin naredila še korak naprej.

Prvič sta se pojavila skupaj na rdeči preprogi in potrdila, da postaja med njima vse bolj resno. V soju žarometov sta se z roko v roki sprehodila v New Yorku na svetovni premieri dokumentarnega filma o koncertni turneji Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris v okviru filmskega festivala Tribeca.

Katy je blestela v elegantni beli obleki, Trudeau pa se je dogodka udeležil v klasičnem črnem smokingu. Med fotografiranjem nista skrivala dobre volje, večkrat sta se nasmehnila drug drugemu ter delovala zelo sproščeno, kamere so ujele tudi poljub.

Viri blizu para naj bi že pred časom razkrili, da zvezo jemljeta resno. Kljub zahtevnim urnikom in življenju v različnih državah naj bi našla način, kako ohranjati tesen odnos. Po poročanju ameriških medijev sta se v zadnjih mesecih še bolj povezala, drug drugemu pa naj bi predstavila tudi svoje družinske člane.

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Zvezdniški par je govorice o ljubezni prvič sprožil lansko poletje. Takrat so ju opazili skupaj v Montrealu, 54-letni Trudeau pa je na pevkino turnejo v kanadskem mestu celo pripeljal svojo najstniško hčer Ello-Grace.

Za Katy Perry je to prvo resnejše razmerje po koncu dolgoletne zveze z igralcem Orlandom Bloomom, medtem ko je Trudeau po ločitvi od Sophie Grégoire Trudeau več let ostajal precej zadržan glede svojega zasebnega življenja. Njun skupni prihod na rdečo preprogo je zato sprožil val odzivov na družbenih omrežjih. Mnogi oboževalci so navdušeni nad nepričakovano zvezo, ki združuje eno največjih glasbenih imen na svetu in enega najbolj prepoznavnih politikov zadnjega desetletja.

Razlagalnik

Filmski festival Tribeca je eden najpomembnejših svetovnih filmskih dogodkov, ki ga je leta 2002 v New Yorku soustanovil igralec Robert De Niro. Ustanovljen je bil kot odgovor na napade 11. septembra, z namenom revitalizacije spodnjega Manhattna skozi kulturo in umetnost. Danes festival velja za pomembno platformo za neodvisne filmske ustvarjalce, saj predstavlja širok nabor dokumentarnih, igranih in kratkih filmov ter spodbuja dialog med filmsko industrijo in javnostjo.

Smoking je formalna moška večerna obleka, ki se v ZDA imenuje 'tuxedo'. Zgodovinsko gledano je ta kos oblačila nastal v 19. stoletju kot manj formalna alternativa fraku. Zanj so značilni satenasti ali svileni reverji na suknjiču, hlače s satenastim trakom ob strani ter obvezna kombinacija z belo srajco in črno metuljček-kravato. Smoking se tradicionalno nosi le na dogodkih, ki se odvijajo po šesti uri zvečer in zahtevajo visoko stopnjo elegance.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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