Velik udarec: Andrewu bodo odvzeli še zadnji vojaški čin

Britanska vlada bo na zahtevo kralja Karla III. Andrewu Mountbattenu Windsorju vzela še zadnji častni vojaški čin, je po poročanju BBC -ja sporočil tamkajšnji minister za obrambo.

"To je pravilna poteza. To je poteza, ki bi jo, kot je kralj nakazal, morali narediti. In trenutno delamo na tem," je dejal minister John Healey.

Potem ko se je leta 2022 odpovedal vsem ostalim vojaškim položajem, je do zdaj obdržal naziv viceadmirala v kraljevi mornarici. Andrew je 22 let delal v kraljevi mornarici, med drugim je med falklandsko vojno, ki je trajala 74 dni, leta 1982 služil kot pilot helikopterja.