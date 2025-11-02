Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Velik udarec: Andrewu bodo odvzeli še zadnji vojaški čin

London, 02. 11. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Po odvzemu vseh nazivov, ki jih je Andrew prejel kot član kraljeve družine, mu bodo zdaj odvzeli še zadnji vojaški čin. Kralj je po besedah ministra za obrambo namreč zaprosil, naj mu odvzamejo naziv viceadmirala v kraljevi mornarici.

Britanska vlada bo na zahtevo kralja Karla III. Andrewu Mountbattenu Windsorju vzela še zadnji častni vojaški čin, je po poročanju BBC-ja sporočil tamkajšnji minister za obrambo.

Andrew Mountbatten Windsor je zdaj ostal še brez vojaških nazivov.
Andrew Mountbatten Windsor je zdaj ostal še brez vojaških nazivov. FOTO: Profimedia

"To je pravilna poteza. To je poteza, ki bi jo, kot je kralj nakazal, morali narediti. In trenutno delamo na tem," je dejal minister John Healey.

Potem ko se je leta 2022 odpovedal vsem ostalim vojaškim položajem, je do zdaj obdržal naziv viceadmirala v kraljevi mornarici. Andrew je 22 let delal v kraljevi mornarici, med drugim je med falklandsko vojno, ki je trajala 74 dni, leta 1982 služil kot pilot helikopterja.

Preberi še Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

Andrew se je oktobra po posvetovanju s kraljem odpovedal nazivom, ki jih je prejel po rojstvu - med drugim nazivu vojvode, do tega četrtka pa je ohranil naziv princa, ki ga je prejel ob rojstvu.

Zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom je Andrew že leta tarča kritik javnosti. Od leta 2021 ne uporablja več kraljevega naziva HRH (Njegovo kraljevo visočanstvo) in ni več aktiven član kraljeve družine. Kljub temu Andrew še vedno ostaja osmi v vrsti za prevzem krone.

andrew andrew mountbatten windsor naziv
Naslednji članek

Justin Baldoni se ni odločil za nadaljevanje tožbe proti Blake Lively

SORODNI ČLANKI

Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

Razkrit nov pogovor med Andrewom in Epsteinom, vse več pozivov k pojasnilom

Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

Princ Andrew izgubil še naziv princa

Protestnik kralja Karla soočil z vprašanji o princu Andrewu

Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
scipio
02. 11. 2025 15.53
Kot pada hiša Windsorjev, tako pada hiša Evropa in tako pada vse skupaj, tudi naša stvar in vse kar je dobrega ustvaril Zahod, skupaj z nami, ki smo že 1500 let njegov del. In v naslednjih 100 letih nas bodo požrli Balkan, Zakavkazje in tundra. For want of the nail, a shoe was lost...for want of the shoe, a horse was lost...in potem battle in potem kingdom...
ODGOVORI
0 0
detect
02. 11. 2025 15.52
pa kaj nas to briga.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
02. 11. 2025 15.49
Zakaj? Na Kraljevo željo. Navadno izživljanje. A kaj je Kralj Diani storil, pa nič.
ODGOVORI
0 0
modelx
02. 11. 2025 15.45
+1
se ne sekira, saj je od britanske mornarice ostal le vic.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330