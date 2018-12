Posneli pesem o brexitu: 'Velika Britanija, vrni se'

Da so njihove želje ostati znotraj Evropske unije še kako resne, priča dejstvo, da je nastala celo nova glasbena skupina Breunion Boys, ki je izdala svoj prvi singl z naslovom "Velika Britanija, vrni se" (Britain come back).

Kot smo že poročali, je med britanskimi glasbeniki završalo, potem, ko je v javnosti odjeknila vest o brexitu. Britanska umetniška srenja je enotna, da bi brexit za njih predstavljal velik korak nazaj in jim onemogočil uspešno in dobičkonosno delo – v enem izmed pisem, naslovljenih na premierko Thereso May so med ostalim izpostavili , da bi jih ta poteza močno udarila po žepu in da bi britansko gospodarstvo izgubilo več milijard prihodkov letno.

V spotu na začetku vidimo pomenljivo sporočilo: ena izmed zvezd, ki tvorijo simbolni krog članic Evropske unije, izpade iz kroga (Velika Britanija) in se med svojo potjo navzdol spremeni v utrinek, za katerega velja splošno prepričanje, da "izpolni marsikatero željo". In kaj je želja tega novonastalega benda?

Skupino Breunion Boys tvori pet fantov, ki so pod taktirko nizozemske umetnice Julie Veldman posneli pesem, v kateri pozivajo britanske oblasti in javnost, naj ne podprejo brexita. Skladba in spot zanjo sta pred kratkim izšla v Amsterdamu, prestolnici Nizozemske. Na začetku pesmi slišimo besedilo: ''Ne morem verjeti, da je to konec ... Velika Britanija, pridi nazaj. Britanija, pridi nazaj k nam vsem, še vedno si lahko premisliš.'' Del sporočila se glasi: ''Britanija, res si Velika, a skupaj smo še večji,'' in : ''Nisi imela pravične izbire, nisi bila dovolj dobro informirana, laži so nas vse pustile na cedilu ...''

Julia in fantje so prepričani, da brexit Veliki Britaniji ne bo prinesel nič dobrega in da bi se s tem resnično "zaprli v kletko". Slednje so premierki sporočili tudi številni glasbeniki z irskim kantavtorjem Bobom Geldofom na čelu, ko so dejali, ''da se je Velika Britanija z brexitom odločila zapreti v kulturno ječo, ki jo je zgradila sama.''