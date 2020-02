Velika ljubezen Kirka in Anne Douglas: nesoglasja reševala s poljubom

Kirk in Anne Douglas sta bila poročena 66 let. Njuna življenjska zgodba je bila grajena na temeljih ljubezni in razumevanja. In v čem je bila skrivnost njunega zakona? "Najina nesoglasja rešujeva s poljubom," je leta 2005 povedal Kirk.

Kirk in Anne sta se poročila leta 1954 v Las Vegasu. FOTO: Profimedia

Legendarni hollywoodski igralecKirk Douglasje umrl 5. februarja, obkrožen s svojimi najdražjimi. Res da je bil najprej poročen z Diano Dill, a v drugo je našel tisto pravo ljubezen, po kateri večina od nas hrepeni. Svojo bodočo ženo Anne Buydensje spoznal leta 1953 v Parizu, in sicer na snemanju filma Usodna ljubezen (Act of Love). To se je pozneje tudi v resnici izkazalo. Sicer sta bila takrat oba zasedena – Kirk je bil na skrivaj zaročen z igralko Pier Angeli, Anne pa se je med drugo svetovno vojno zaradi varnosti poročila z belgijskim prijateljem. V njuni knjigi, ki je izšla leta 2017, z naslovom Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood,je Kirk zapisal, da je njegovo pozornost takoj pritegnila v Nemčiji rojena Anne Buydens. "Ta lepotica se je zelo razlikovala od drugih žensk, s katerimi sem bil v Hollywoodu, odkar me je zapustila Diana (njegova nekdanja žena, op. a.)," je zapisal. Nato jo je povabil na zmenek. "Zavrnila me je!" se je spominjal in nato nasmehnil, "ampak sem bil odločen, da jo osvojim."

23. maja 2004 sta po 50 letih zakona obnovila poročne zaobljube. FOTO: Profimedia

Čeprav je Douglas potreboval čas, da je prekinil zaroko s Pier Angeli, sta se z Anne leta 1954 poročila v Las Vegasu, potem ko ga je opozorila, da ga bo v nasprotnem primeru zapustila. Douglas je v knjigi priznal, da je spoznal, da bi bil "brez nje izgubljen". Trikratni oskarjevski nominiranec, ki je oskarja za življenjsko delo prejel leta 1996, se je z Anne poročil tri leta zatem, ko se je njegov prvi zakon z Diano Dill končal. Kirk in Anne imata dva sinova, Erica in Petra. Kirk je imel iz prejšnjega zakona še dva sinova, Joela in Michaela. Anne je bila v odličnih odnosih s Kirkovo nekdanjo ženo, saj sta med drugim skupaj obedovali. Naslavljala jo je kot "najino prvo ženo". Njuna ljubezen je bila razigrana. Douglas je leta 2015 za People o svoji pesniški zbirki Life Could Be Verse: Reflections on Love, Loss in What Really Matters, povedal, da ga žena pogosto omenja kot enega njegovih najbolj ikoničnih likov.

Nesoglasja sta reševala s poljubom. FOTO: Profimedia

"(Moja žena) je imela nekoč na najinem telefonskem odzivniku sporočilo: 'Špartak in jaz trenutno nisva doma, prosim, pustite sporočilo,'" je informacijo delil z javnostjo in dodal, da je najboljša pesem v njegovi knjigi napisana prav za njegovo Anne. Poimenoval jo je Romance Begins at 80 (Romanca se začne pri 80). Anne je priznala, da je njen mož rad načrtoval posebna presenečenja zanjo. Spomnila se je enega od rojstnih dni, ko je Douglas skočil iz izposojene umetne rojstnodnevne torte – iz seta filma Nekateri so za vroče (Some Like it Hot). Tako kot vsak par sta imela tudi onadva vzpone in padce, vendar sta skupaj obšla vsako nevihto. V svoji knjigi Kirk in Anne je gospa Douglas razkrila, da si je namerno zatiskala oči pred moževo nezvestobo in da je bil glede tega iskren. "Kirk ni pred mano nikoli skrival skokov čez plot," je zapisala. "Kot Evropejka sem razumela, da je nerealno pričakovati popolno zvestobo v zakonski zvezi." Anne je prepričana, da mu je njegova odkritost pomagala pri uspehu avtobiografije iz leta 1988 The Ragman’s Son. Glede izražanja ljubezni v javnosti nista bila nikoli sramežljiva. Ko je Douglas leta 1996 sprejel častnega oskarja, ga je posvetil Anne. "Vidim svoje štiri sinove. Ponosni so na starca. In tudi jaz sem ponosen," je dejal. "Ponosen, da sem 50 let del Hollywooda. Ampak to je za mojo ženo, Anne. Ljubim te."