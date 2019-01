Velika vrnitev 'čudežne' Susan Boyle

57-letna škotska pevka Susan Boyle, ki se je v zgodovino zapisala kot eno največjih presenečenj šovov talentov ter brezposelnost zamenjala za življenje multimilijonarke, se je vrnila tja, ker se je vse začelo. V posebni izdaji šova talentov, kjer tekmujejo zmagovalci in finalisti z vsega sveta, si je prislužila zlati gumb.

Susan Boyle je korenito spremenila tudi svoj videz. FOTO: Profimedia

Susan Boyle je drugo mesto v tretji sezoni šova Britain's Got Talent prineslo svetovno slavo. Skoraj deset let po tem, ko je avdicijski nastop spremenil njeno življenje, pa se je vrnila na oder, ki ji je vse to omogočil. Tokrat v ameriško različico, poimenovano America's Got Talent: The Champions. Gre za "olimpijske igre talentov": novo različico šova, v katerem prvič tekmujejo nekdanji zmagovalci, finalisti in polfinalisti z vsega sveta, vodi pa jo igralec in zvezdnik komične serije Brooklyn 99 Terry Crews, 7. januarja je potekala prva oddaja. 57-letnica je nastopila s pesmijo Wild Horses, ki jo je pela tudi na nastopu leta 2009. Žiranti Simon Cowell, Howie Mandel,Heidi Klum in Mel B so bili navdušeni, slednja tako, da ji je podelila zlati gumb.

"Absolutna čast in zadovoljstvo je sedeti tukaj in poslušati tvoj angelski glas. Želim biti oseba, ki ti da tisto, kar si zaslužiš," je dejala nekdanja Spajsica. Po stoječih ovacijah je Cowell še dodal: "Noben drug tekmovalec ni tega šova bolj zaznamoval. Ti si tista, ti spremenila življenja ogromno ljudem. Povsem vzhičen sem, da si tu." Iz še nikoli poljubljene 'preproste Susan' do milijonarke Susan Boyle je že od dvanajstega leta sanjala, da bo postala pevka, a so jo v mladosti precej zaničevali, ji govorili, da je "počasna" in nadeli krut vzdevek "preprosta Susan", saj je bila drugačna od večine. Leta 2013 je končno dobila pojasnilo v obliki diagnoze: ima Aspergerjevo motnjo. A še preden je izvedela za diagnozo, je dosegla svoje, za marsikoga divje in nedosegljive, sanje. Bila je brezposelna, prostovoljno je delala v dobrodelnih organizacijah, živela z mačko Pebbles. Včasih je pela v svoji cerkvi, a nikdar pred številnim občinstvom. Nato pa je zbrala pogum in leta 2009 stopila na oder britanskega šova Britain's Got Talent. Preden je odprla usta, je bilo občinstvo prepričano, da bodo videli polomijo. Pred sabo so videli 48-letno gospo iz majhnega mesta, ki še nikdar ni bila poljubljena, in govori, da želi postati profesionalna pevka. A ko je odpela prvih nekaj tonov pesmi I Dreamed a Dream, se je v trenutku vse spremenilo. Posnetek je v nekdaj dneh obkrožil svet, do zdaj ima že 233 milijonov ogledov.

