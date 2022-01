Velikan iz Igre prestolov shujšal 60 kilogramov

33-letni islandski športnik in igralec Thor Björnsson je shujšal kar 60 kilogramov. Za to se je odločil, ko se je začel resneje ukvarjati z boksom, saj se želi v ringu pomeriti z Eddiejem Hallom, ki je prav tako shujšal. Eddie je shujšal malo manj, in sicer 40 kilogramov. Thor pa je bil pri hujšanju izjemno vztrajen in kalorični vnos je z deset tisoč zmanjšal na štiri tisoč kalorij na dan. Njegova preobrazba je neverjetna in zdi se, da ga oboževalci pri njegovi odločitvi podpirajo, hkrati pa pravijo, da je neprepoznaven.