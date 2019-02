Velika preobrazba kuharskega mojstra Gordona Ramsayja

52-letni škotski kuharski mojster Gordon Ramsay izstopa ne zgolj po kulinaričnih veščinah, temveč tudi po temperamentnem, ostrem in pronicljivem vedenju v kuharskih šovih. Njegovi vajenci so se zaradi njegovega nastopa brez dlake na jeziku pred kamerami že ničkolikokrat zlomili, a Ramsay kljub temu nikoli ni spremenil svojega pristopa in je v kuhinji ostal zvest predvsem samemu sebi. Do zdaj je večkrat izrazil in pokazal, da napak ne dopušča: ne sebi ne drugim. Prav zaradi tega se danes kot eden od edinih treh kuharjev v Veliki Britaniji ponaša z restavracijo s tremi Michelinovimi zvezdicami, poleg tega je dobitnik številnih prestižnih kuharskih nagrad in velja za enega najbolje plačanih kuharjev na svetu. Leta 2006 je denimo že enajstič prejel naziv najboljšega kuharja v Londonu.

A Ramsay ni le kuhar, je tudi mož in oče štirih otrok, ki se bo z ženo Tano Ramsayv kratkem razveselil prihoda sedmega družinskega člana in svojega petega otroka.