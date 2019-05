'Veliki pokovec' bo postal oče

Johnny Galecki, ki je nastopil v izjemno priljubljeni ameriški seriji Veliki pokovci, je razkril, da s partnerico Alaino Meyer pričakujeta otroka. Igralec bo pri svojih 44 letih prvič postal oče.

44-letni igralec Johnny Galecki je na Instagramu z oboževalci delil prijetno novico, da bo prvič postal oče. Objavil je fotografijo, na kateri z 22-letnim dekletom Alaino Meyerz nasmeškom zre v fotografski objektiv ter sliko pospremil s čustvenim zapisom: ''Presrečna sva, do lune in nazaj, ker lahko z vami deliva novico, da se nama bo v tem norem in čudovitem svetu kmalu pridružil še en malček. V tem trenutku vas prosiva, da spoštujete najino zasebnost. Ljubezen je resnično prisotna – upam, da jo čutite z najine strani, kot jo midva z vaše.''

Galecki je zaigral v eni najbolj priljubljenih serij vseh časov, v seriji Veliki pokovci, ki se je z 12 sezonami in 279 epizodami po samem zaslužku in priljubljenosti postavila ob bok še eni ameriški uspešnici – legendarni seriji Prijatelji. 44-letnik je v seriji nastopil v vlogi fizika in glavnega 'piflarja' Leonarda Hofstadtera– prav ta vloga pa mu je prinesla tudi slavo in prepoznavnost.

Del igralske zasedbe serije Veliki pokovci FOTO: Profimedia

Pred razmerjem z 22 let mlajšo Meyerjevo je bil Galecki v tajnem razmerju s prijateljico in soigralko Kaley Cuoco, a je razmerje splavalo po vodi, ker sta bolj kot za skupne trenutke skrbela za to, da zunanji svet in mediji ne izvejo nič o njuni ljubezni. V enem izmed kasnejših intervjujev je Cuocova izpostavila, da nista mogla ničesar početi skupaj in da enostavno ni bilo več zabavno. Kljub temu, da sta šla narazen, sta tudi po končanem razmerju ostala dobra prijatelja.