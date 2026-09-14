Razkošno darilo za sina Heidi Klum: očim ga je presenetil s ferrarijem

Heidi Klum je s svojim sedanjim partnerjem Tomom Kaulitzom pripravila nepozabno presenečenje za sinov 21. rojstni dan. Dogodek, ki je bil dokumentiran in objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko je slavljenec stopil iz njihove prestižne vile v Los Angelesu v spremstvu svojega očima, kitarista skupine Tokio Hotel . Na dvorišču ga je pričakal bleščeče rdeč ferrari F430, kar je sprožilo val navdušenja in nejevere.

Henry je eden od štirih otrok, ki jih ima Heidi z nekdanjim možem Sealom, vendar je tokrat glavno vlogo pri obdarovanju odigral njegov očim Tom, s katerim je Heidi poročena od leta 2019. Gre namreč za izpolnitev obljube, ki sega več let v preteklost. Pred približno sedmimi leti, ko je bil Henry še najstnik, star komaj 14 let, sta se s Tomom pomerila v igranju videoigrice. Tedaj je zvezdnik svojemu pastorku obljubil, da mu bo kupil ferrarija, ko dopolni 21 let, če ga le uspe premagati. "To je tisti trenutek, ki si ga čakal vsa ta leta," je med snemanjem rojstnodnevnega videa dejala Heidi in s tem poudarila, kako pomemben je bil ta mejnik za njenega sina, ki ga je izpolnitev obljube močno ganila.