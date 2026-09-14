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Tuja scena

Razkošno darilo za sina Heidi Klum: očim ga je presenetil s ferrarijem

Los Angeles, 14. 09. 2026 09.02 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sin Heidi Klum

Henry, sin Heidi Klum in Seala, je ob svojem 21. rojstnem dnevu prejel prav posebno darilo. Njegov očim, Tom Kaulitz, je po dolgih letih izpolnil svojo obljubo in mu podaril rdečega ferrarija.

Heidi Klum je s svojim sedanjim partnerjem Tomom Kaulitzom pripravila nepozabno presenečenje za sinov 21. rojstni dan. Dogodek, ki je bil dokumentiran in objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko je slavljenec stopil iz njihove prestižne vile v Los Angelesu v spremstvu svojega očima, kitarista skupine Tokio Hotel. Na dvorišču ga je pričakal bleščeče rdeč ferrari F430, kar je sprožilo val navdušenja in nejevere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Henry je eden od štirih otrok, ki jih ima Heidi z nekdanjim možem Sealom, vendar je tokrat glavno vlogo pri obdarovanju odigral njegov očim Tom, s katerim je Heidi poročena od leta 2019. Gre namreč za izpolnitev obljube, ki sega več let v preteklost. Pred približno sedmimi leti, ko je bil Henry še najstnik, star komaj 14 let, sta se s Tomom pomerila v igranju videoigrice. Tedaj je zvezdnik svojemu pastorku obljubil, da mu bo kupil ferrarija, ko dopolni 21 let, če ga le uspe premagati. "To je tisti trenutek, ki si ga čakal vsa ta leta," je med snemanjem rojstnodnevnega videa dejala Heidi in s tem poudarila, kako pomemben je bil ta mejnik za njenega sina, ki ga je izpolnitev obljube močno ganila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priprava na tovrstno presenečenje pa je zahtevala tudi precejšnjo logistično spretnost. Tom Kaulitz je namreč razkril, da rdeči lepotec ni bil kupljen v zadnjem hipu. Ferrarija F430 je našel in kupil na enem od avtomobilskih sejmov že lansko leto, nato pa ga je moral polnih dvanajst mesecev skrivati v garaži, da Henry ne bi ničesar posumil.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Heidi Klum Henry Samuel Tom Kaulitz Ferrari F430

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Miki Rajkovic
14. 09. 2026 09.21
kruha in iger
Odgovori
0 0
124091204
14. 09. 2026 09.46
Masterchef in Kmetija, ane Miki 🤣
Odgovori
0 0
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