Velikonočne radosti princa Archieja in princese Lilibet

Velikonočne praznike je večina preživela v družbi družine, veliko otrok pa se je tudi letos odpravilo na lov za velikonočnim zajčkom. Iskanja pisanih pirhov sta se lotila tudi princ Archie in princesa Lilibet, ki sta na domačem posestvu v Kaliforniji skupaj z mamo Meghan Markle in očetom princem Harryjem uživala v družinskem praznovanju.

Ponosna Meghan je na Instagramu delila posnetek, kako njuna otroka navdušeno tekata po travniku in v grmovju iščeta darilca velikonočnega zajčka. Na prvem posnetku so njune košarice še prazne, a kot je razvidno iz nadaljnjih posnetkov, sta bila tako šestletnik kot tudi štiriletnica pri iskanju uspešna in sta svoje košarice hitro napolnila. Zajček jima je skril nekaj igrač in pripomočkov za ustvarjanje, tudi za barvanje pirhov, kar sta seveda morala takoj preizkusiti. Mala princesa je za to priložnost nosila praznična zajčja ušesa. "Veselo veliko noč," je ob razkritju družinske idile zapisala 44-letnica.