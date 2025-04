Velikonočni poljub potrdil zvezo med zvezdnikoma?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

59-letnica in 63-letnik sta veliko noč praznovala na kmetiji. Hurley je na fotografiji oblečena v karirasto srajco in kavbojke, Cyrus pa je nosil srajco iz džinsa in črno-rdeče hlače. Poleg tega sta imela še vsak svoje pokrivalo – Hurley klobuk, Cyrus pa zajčja ušesa.