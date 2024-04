Velikonočni zajec in pirhi hollywoodskih zvezdnikov in znanih Slovencev

Velikonočni praznični dnevi so čas, ko družina čas preživi skupaj, predvsem zabavni pa so za najmlajše, ki jih obišče velikonočni zajec s polno košaro pisanic in raznimi drugimi, predvsem sladkimi dobrotami. Utrinke svojih dni so na družbenih omrežjih delili tako hollywoodski zvezdniki kot tudi znani Slovenci.

Voditelj Nick Cannon, ki ima 12 otrok, je te obiskal oblečen v velikonočnega zajca s košarico pirhov, hotelska dedinja Paris Hilton se je s svojim enoletnim sinom fotografirala med ogromnimi pirhi in drugo velikonočno dekoracijo, Sean 'Diddy' Combs pa je praznični čas po racijah in odmevni tožbi trgovanja z ljudmi izkoristil za druženje z najmlajšo hčerko in povratek na družbena omrežja. Manj dramatični so slovenski estradniki. Nuša Derenda in njen sin Matevž sta praznovala s torto v obliki zajčka, Rebeka Dremelj je hčerama pripravila praznični lov na pirhe, Natalija Verboten pa je pokazala pirhe, ki jih je pobarval sin.

Voditelj Nick Cannon je svoje otroke presenetil v kostumu velikonočnega zajca. Najprej je obiskal Brittany Bell, s katero ima tri otroke in se z njimi fotografiral, ko so odpirali velikonočna darila, obiskal je tudi hčerko, ki jo ima z LaNisho Cole, se z njo fotografiral na trati ob bazenu, nato pa odskakljal do hiše Abby De La Rosa, s katero ima prav tako tri otroke. Obiskal je tudi enoletnico, ki jo ima z Bre Tiesi. Dan pozneje je preživel z Alysso Scott, s katero imata hčerko, leta 2021 pa jima je zaradi tumorja na možganih umrl petmesečni sin Zen. Cannon in Scottova sta se v njegov spomin odpravila do bolnišnice za otroke, kjer so pripravili poseben dogodek Zenu v spomin. Udeležila sta se ga tudi 12-letna dvojčka, ki ju ima s pevko Mariah Carey.

Resničnostna zvezdnica Paris Hilton je objavila serijo glamuroznih velikonočnih posnetkov, s katerimi je obeležila praznik skupaj s svojim enoletnim sinom Phoenixom."Jaz in moj mali velikonočni medvedek," je pripisala ob fotografijah, na katerih nosi roza obleko in ujemajoče se salonarje. S sinom sedita na stopnicah, obdaja pa ju dekoracija, ki nakazuje na praznični čas.

Glasbeni mogul Sean 'Diddy' Combs je praznični čas preživel v družbi družinskih članov, izkoristil pa ga je tudi za vrnitev na družbena omrežja, kjer je delil fotogarfije z enoletno hčerko Love. "Vesele velikonočne praznike od dojenčice Love," je pripisal zvezdnik, ki se že nekaj mesecev sooča s tožbami, v katerih ga obtožujejo spolnih napadov, groženj, omamljanja in fizičnih zlorab. Najbolj resna med njimi je zadnja, ki jo je zoper raperja podal glasbeni producent Jones, ki navaja, da je zvezdnik vključen tudi v trgovino z ljudmi za spolne namene, pred dnevi pa so zvezni agenti opravili racije na dveh od njegovih domov.

Praznično razpoložena sta bila tudi pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey. 27-letna manekenka je na družbenem omrežju delila utrinke, s katerimi je oboževalcem pokazala, kako sta si pričarala velikonočno vzdušje. Na eni teh sta bili večji čokoladni jajci z njunima imenoma v pletenih košaricah, na drugi pa je pozirala z zajčjimi ušesi, ki jih je dodala s pomočjo filtra na Instagramu. Manekenka Gisele Bündchen je pripravila lov na pirhe za svoja otroka, na družbenem omrežju pa je delila video, na katerem je videti, kako je splezala na drevo, ob njem pa pripisala, da se je sama bolj zabavala pri pripravi na igro, kot tisti, ki so jih iskali.

Ker sta otroka Gwyneth Paltrow stara 17 in 19 let, jima igre za otroke ne predstavlajo več zabave, kljub temu pa je družina praznični čas preživela skupaj. Igralka je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri s hčerko Apple in sinom Mosesom večerjajo pico v enem od lokalov v Nashvillu, kamor so odpotovali.

Družina Beckham je znana po tem, da čas rada preživlja skupaj. Praznične dni so izkoristili za druženje na jahti v Miamiju, nekaj utrinkov pa je na družbenem omrežju delila modna oblikovalka Victoria. Tokrat ni bilo z njimi Romea, sta se jim pa pridružila Brooklyn in njegova žena Nicola, s katero naj bi tašča končno zakopala bojno sekiro, razdor med njima pa se je pojavil ob poroki, ker naj bi manekenka za poročno obleko izbrala drugega oblikovalca. Da sta res v dobrih odnosih, je 49-letnica dokazala z videom, na katerem v družbi snahe zapleše na krovu jahte, obe pa imata na glavi obročka z zajčjimi ušesi. Znani Slovenci praznovali v družinskem krogu Pevka Nuša Derenda je v teh dneh praznovala rojstni dan, zato so bili velikonočni dnevi še bolj praznično obarvani. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo torte, ki je spominjala na zajčka, na drugi, ki jo je delila, pa skupaj s sinom Matevžem, ki v teh dneh skupaj s skupino Booom! osvaja radijske postaje z novo pesmijo, pihata svečki. "Z Matevžem imava na isti dan rojstni dan, zato si deliva tudi tortico," je pripisala.

Pevka Rebeka Dremelj, ki se je izkazala tudi v vlogi igralke, je svojima hčerkama pripravila lov na pirhe, na družbenem omrežju pa je delila fotografije prazničnih piškotov, pisanic in postopka, kako so te nastale.

