Venus dosegla poravnavo z družino umrlega v prometni nesreči

38-letna tenisačica Venus Williams je dosegla dogovor z družino Jeroma Barsona, ki je bil udeležen v prometni nesreči v Palm Beach Gardensu na Floridi, po kateri je junija lani 78-letnik potem tudi umrl. Voznica avtomobila je bila njegova 68-letna žena Linda, sicer pa se je njuno vozilo v križišču zaletelo v vozilo Williamsove.

V policijskem poročilu naj bi Linda zapeljala v zeleno luč, a se ni mogla izogniti vozilu Williamsove, ki je zapeljala pred njo. Kot je dejal Venusin odvetnik, naj bi tudi ona v križišče zapeljala ob zeleni luči, a je nato obtičala v križišču in ni videla vozila Barsonovih. Venus je ob trku vozila samo osem kilometrov na uro in ni bila pod vplivom alkohola, drog in ni uporabljala kakšne elektronske naprave.

Odvetniki družine Barson so Williamsovo tožili zaradi "povzročitve smrti iz malomarnosti", Venus pa je trdila, da Jerome ni bil pripet s pasom, čeprav so preiskave pokazale, da sta bila oba zakonca pripeta.

Decembra lani je sodišče odločilo, da Venus ne bodo sodno preganjali, sicer pa je zvezdnico dogodek dodobra pretresel, da je takrat na Facebooku zapisala, da je "uničena in strta" in izrazila sožalje družini.

Znesek poravnave sicer ni znan, vseeno pa naj bi pokril večino stroškov, ki jih je družina imela po nesreči. Predstavniki zvezdnice sodnega izida niso javno komentirali.