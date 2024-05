Venus Williams bo dobila svojo lutko Barbie.

Čast, da prejmejo lutke s svojo podobo, je doletela tudi gimnastičarki Rebeco Andrade in Alexo Moreno , nogometašici Mary Fowler in Christine Sinclair , boksarko Estelle Mossely , plavalko Federico Pellegrini , paratriatlonka Susana Rodriguez in sprinterko Ewo Swoboda . Predstavnica blagovne znamke popularnih lutk Krista Berger je dejala, da je kolekcija lutk uspešnih športnic nastala kot opozorilo na "vpliv športa na spodbujanje samozavesti, ambicij in opolnomočenje naslednje generacije."

Nedavno so svojo lutko Barbie prejele tudi legendarna igralka Helen Mirren in glasbenici Kylie Minogue in Shania Twain ter nemška komedijantka in aktivistka Enissa Amani, mehiška režiserka, producentka in scenaristka Lila Aviles, ameriška umetnica, aktivistka, avtorica in producentka Viola Davis, japonska manekenka Nicole Fujita in ustvarjalka vsebine iz avtohtone skupnosti Tatuyo Amazonas Maira Gomez.