Venus Williams opažena z ogromnim diamantom na prstancu levice

Kako dolgo se 44-letnica in 36-letni italijanski igralec že sestajata, ni znano, skupaj pa so ju v javnosti prvič opazili julija 2024, ko sta jadrala ob italijanski obali. Preti je sicer najbolj znan po italijanski televizijski seriji A Professor in filmu One More Day. Par so pozneje opazili tudi v New Yorku, kjer sta se z roko v roki sprehajala po mestu. Venus je njuno zvezo potrdila, ko je na družbenem omrežju delila skupno fotografijo, ki jo je posnela na počitnicah na Bahamih, ob njej pa pripisala, da je njen spremljevalec najboljša družba.