Venus Williams potrdila, da je zaročena

Venus Williams so že februarja po treningu v Rimu opazili z diamantnim prstanom na levici, zato so se kmalu razširile govorice, da je 45-letna teniška igralka zaročena. Starejša sestra Serene Williams je sedaj potrdila, da bo stopila pred oltar, v družbi igralca Andree Pretija pa so jo v javnosti prvič opazili julija 2024, ko sta bila na počitnicah v Italiji. Kdaj sta se romantično zapletla, ni znano.

Venus je po prvi tekmi po več kot enoletnem premoru poklepetala z nekdanjo teniško igralko Rennae Stubbs, ki je med pogovorom dejala: "Sedaj si zaročena. Kako ti je Andrea pomagal pri tej vrnitvi? Srečna si, imaš nasmešek na obrazu. Kakšno spremembo je naredil v tvojem življenju?"

"Moj zaročenec je tukaj z menoj in res me je spodbujal, naj še naprej igram. Velikokrat sem se samo želela sprostiti in oditi na obalo. Veš, kako težko je igrati tenis? Ne veste, koliko dela to zahteva. Je kot polna zaposlitev, samo da ves čas tečeš, dviguješ uteži in ob tem umiraš. Naslednji dan pa vse skupaj ponoviš. Spodbujal me je, da sem premagala vse to, in res je čudovito, da sem lahko tukaj. Še nikoli me ni videl igrati," je odgovorila Venus.