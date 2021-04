Venus Williams promovira veganski življenjski slog: Spremenil mi je življenje

Venus Williams bo nov obraz spletnega portala, ki promovira rastlinski življenjski slog, poroča Page Six . Po tem, ko so jo leta 2011 diagnosticirali z avtoimunsko boleznijo, ji je namreč veganska prehrana pomagala pri okrevanju. Sjögrenov sindrom, za katerim trpi Williamsova, je kronična bolezen, ki prizadene predvsem žleze z zunanjim izločanjem, kar vodi v njihovo moteno delovanje. Gre za tretjo najpogostejšo vnetno revmatično bolezen, za katero pogosteje zbolijo ženske.

Za Guardianje sedemkratna zmagovalka grand slama leta 2017 povedala, da je bila zaradi slabega zdravstvenega stanja “preplavljena z utrujenostjo”, kar jo je nazadnje stalo “nekaj let kariere”. Takrat se je odločila, da bo spremenila svoje prehranjevalne navade in začela z dieto, ki temelji na rastlinskih proizvodih. Ta ji je pomagala pri okrevanju in vrnitvi v vrhunsko formo: “Sploh nisem mogla več igrati tenisa, a sem k sreči našla nekaj, kar mi je pomagalo, da sem se vrnila k temu, kar imam resnično rada. Veganska prehrana mi je spremenila življenje.”

Ta teden je Williamsova naznanila, da je postala ambasadorka spletne trgovine, ki prodaja rastlinske produkte in ustvarja skupnost za ljudi, ki se prehranjujejo z rastlinsko prehrano. “Želim si, da bi takšno tržišče obstajalo že desetletje nazaj, ko sem prehajala na rastlinsko prehrano. Rastlinski način prehranjevanja mi je korenito izboljšal kakovost življenja, zato sem vesela sodelovanja s spletno platformo, ki bo drugim pomagala spoznati, kako lahko s pomočjo pravilne prehrane dosežejo optimalno zdravje,”je povedala v izjavi za javnost.

Ustanovitelj podjetja Sean Dollinger je dodal, da je namen partnerstva z Williamsovo proslavljanje skupnih vrednot in ozaveščanje o zdravi prehrani: “Venusini uspehi elitne športnice, ki se prehranjuje s hrano rastlinskega izvora, so neverjetno navdihujoči. Navdušen sem, da so naše vrednote usklajene na način, ki spodbuja ljudi, da poskusijo prehranjevanje na rastlinski osnovi in pri tem pozorno poslušajo svoje telo.”