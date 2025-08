Venus Williams: Rekli so mi, naj opustim upanje na lastne otroke

"Rekli so mi, da operacija ne bo pomagala, da bi ob tem lahko izkrvavela. Rekli so mi, naj opustim upanje na lastne otroke in si poiščem nadomestno mamo," je Venus Williams zapisala na Instagramu .

Po letu dni je 45-letna Američanka razkrila podrobnosti o operaciji, pri kateri so ji med drugim odstranili miom. "Imela sem napačno diagnozo. Zato dolga leta sploh nisem imela terapije," je zapisala starejša od sester Williams in dodala, da se mora vsak sam pozanimati in zavzemati za svoje zdravje. "Dolga leta sem bila anemična, imela sem bolečine in močne krvavitve in neobičajno veliko število nerednih menstruacij. Vse to je vplivalo tudi na mojo teniško kariero."

A zdaj je vse to za njo in v miru se pripravlja na odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v New Yorku začelo konec avgusta. Nedavno je v dvoboju z rojakinjo Peyton Stearns postala druga najstarejša zmagovalka teniškega dvoboja na najvišji ravni. Pred njo je to leta 2004 uspelo Martini Navratilovi, ki je bila takrat stara 47 let.