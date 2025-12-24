Venus Williams uradno dahnila usodni da

Venus Williams in Andrea Preti sta se leto in pol po tem, ko sta potrdila svojo zvezo, uradno poročila na Floridi. "Sanjala sva, da bi se poročila v Italiji, vendar nisva imela dovolj časa za urejanje papirjev. Ker sem tujka, lahko traja približno osem mesecev. Zato sva se odločila za drugo poroko," je reviji Vogue zaupala teniška igralka.

Zaradi Venusinih floridskih korenin se je par odločil za drugo slovesnost v Palm Beachu. Dogodek, ki ga je načrtovalo isto podjetje, ki je leta 2017 sodelovalo pri poroki njene sestre Serene Williams, je vključeval teden, poln praznovanj pred velikim dnevom. "Vedno pravijo, da poroke minejo tako hitro, in res je," je Venus zaupala reviji.

"Začeli smo v ponedeljek. Serena nam je podarila čudovito jahto in poskrbela za vso hrano, za vse. Na ladji smo imeli 10 do 12 najbližjih družinskih članov in prijateljev, ki so bili v mestu, in peli smo, plesali, klepetali in preprosto uživali drug ob drugem." Dogodki v tednu pred poroko so vključevali tudi dekliščino in romantično večerjo.

Preti se je do oltarja sprehodil ob pesmi I'll Be There skupine Jackson 5, Venus pa ob ritmih pesmi Ovunque Sarai pevca Irame. Po koncu sta oltar z roko v roki zapustila ob hitu Signed, Sealed, Delivered, pod katerega se je podpisal Stevie Wonder.

Spomnimo, da sta 45-letnica in 37-letnik zaročena, je športnica potrdila letos poleti po enem od teniških obračunov. "Moj zaročenec je tukaj in res me je spodbudil, da še naprej igram," je dejala.