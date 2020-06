Vera Wang ob 71. rojstnem dnevu z novimi mladostnimi fotografijami

Vera Wang , ameriška oblikovalka kitajskih korenin, ki slovi po svojih poročnih oblekah, je že pred meseci, v času karantene, pokazala, kako postavna in mladostna je videti pri svojih letih. Pretekli vikend pa je za svoj 71. rojstni dan oboževalce razveselila z novimi objavami in jih tudi tokrat pustila brez besed. Vera namreč zelo dobro skriva svoja leta, kar mnoge več kot navdušuje, sodeč po komentarjih pod fotografijami. "Ravnokar sem dojela, da je Vera Wang verjetno ena najbolj kul ljudi na svetu," je zapisala ena od njenih sledilk, druga pa: "Treniraj še naprej, Vera! Videti si odlično!"

In če so nekateri nad njenim mladostnim videzom navdušeni, so nekateri malo manj impresionirani. "Seveda je videti mladostno, če pa je uporabila kar nekaj filtrov na Instagramu, da je prišla do takšnega končnega rezultata,"je le eden od mnogih podobnih komentarjev na Twitterju.