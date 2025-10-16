Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Vera Wang razkrila recept za mladosten videz: Trdo delam

New York, 16. 10. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Modna oblikovalka Vera Wang navdušuje z mladostnim videzom. Zdi se, da se 76-letnica skorajda ne stara, v nedavnem intervjuju pa je razkrila, da je njen recept, da tako dobro skriva svoja leta in ohranja vitalnost, trdo delo in natrpan urnik, po katerem živi že več desetletij.

Zdi se, da se Vera Wang skorajda ne stara. Modno oblikovalko, ki je junija dopolnila 76 let, pogosto hvalijo zaradi njenega videza, ki uspešno kljubuje starosti, modna ikona pa je pred kratkim za E! News razkrila, kaj je po njenem mnenju skrivnost njene mladostne energije.

76-letna Vera Wang navdušuje z mladostnim videzom.
76-letna Vera Wang navdušuje z mladostnim videzom. FOTO: Profimedia

"Vedno ljudem pravim, da se mi zdi, da zelo trdo delam, in menim, da me delo ohranja mladostno in mi preprečuje staranje," je dejala v izjavi, ki jo je dala v sklopu gala prireditve v New Yorku. "To te zaposluje tako mentalno kot fizično. Ostajaš angažiran, zato menim, da je delo zelo pomembna stvar v človekovem življenju," je še dodala.

'Ne postavljam si ciljev'

Čeprav je povedala, da zanjo pri njenih vsakodnevnih lepotnih ritualih nič ni odveč, je poudarila pomen vadbe, ki jo izvaja. "Rada telovadim, kadar koli le lahko," je dejala in dodala: "To počnem naključno. Imam zelo natrpan urnik, ampak res je delo. Delo me žene naprej."

Preberi še Mladostna Vera Wang dopolnila 76 let

 Modna oblikovalka, ki je znana po poročnih oblekah, v katerih je pred oltar stopila že marsikatera zvezdnica, je spregovorila tudi o rojstnodnevnih praznovanjih po 70. letu. "Pri teh letih si ne postavljam ciljev, vendar sem zelo hvaležna za pomoč, ki jo imam, in se počutim srečno, da sem tako aktivna in angažirana, kot sem," je povedala in dodala: "Rojstne dneve je treba praznovati in ceniti."

Vera, ki ima z nekdanjim možem Arthurjem Beckerjem hčerki Cecilio, staro 33 let, in Josephine, staro 30 let, je pritegnila pozornost, ko je letos praznovala svoj rojstni dan v dveh drznih oblekah: obleki z odprtim hrbtom in čipkasti obleki z belimi biseri.

vera wang modna oblikovalka mladosten videz
Naslednji članek

Žena Brucea Willisa: Hčerki sta žalostni, pogrešata ga

SORODNI ČLANKI

Mladostna Vera Wang praznovala 75. rojstni dan

74-letna Vera Wang navdušuje z mladostnim videzom: 'Kako je to mogoče?'

Vera Wang ob 71. rojstnem dnevu z novimi mladostnimi fotografijami

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TvojaMamica
16. 10. 2025 20.58
Ne zgleda prou nič dobro. Okostnjak. :(
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
16. 10. 2025 20.56
No ja če jo malo bolj podrobno ogledaš se vidi da je stara tam okoli 70 let je pa res da ima mogoče 30kg in pač izgleda kot je pa tudi vrjetno je bila že tisočkrat na takšnih in drugačnih plastičnih operacijah glede zategnitve kože itd.itd.
ODGOVORI
0 0
seter73
16. 10. 2025 20.24
kaksen mladosten videz?? shirana stara bada k bi lahko igrala v kaksen filmu vietnamsko ujetnico v taboriscu to je vse
ODGOVORI
0 0
Tenma
16. 10. 2025 20.12
+1
Nevem no, js bi ji tepru dal en sendvič.
ODGOVORI
1 0
kekyooo
16. 10. 2025 20.11
+2
kr neki. moja babica jih 80 šteje pa boljše zgleda.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306