Vera Wang razkrila recept za mladosten videz: Trdo delam

Zdi se, da se Vera Wang skorajda ne stara. Modno oblikovalko, ki je junija dopolnila 76 let, pogosto hvalijo zaradi njenega videza, ki uspešno kljubuje starosti, modna ikona pa je pred kratkim za E! News razkrila, kaj je po njenem mnenju skrivnost njene mladostne energije.

"Vedno ljudem pravim, da se mi zdi, da zelo trdo delam, in menim, da me delo ohranja mladostno in mi preprečuje staranje," je dejala v izjavi, ki jo je dala v sklopu gala prireditve v New Yorku. "To te zaposluje tako mentalno kot fizično. Ostajaš angažiran, zato menim, da je delo zelo pomembna stvar v človekovem življenju," je še dodala.

Čeprav je povedala, da zanjo pri njenih vsakodnevnih lepotnih ritualih nič ni odveč, je poudarila pomen vadbe, ki jo izvaja. "Rada telovadim, kadar koli le lahko," je dejala in dodala: "To počnem naključno. Imam zelo natrpan urnik, ampak res je delo. Delo me žene naprej."

Modna oblikovalka, ki je znana po poročnih oblekah, v katerih je pred oltar stopila že marsikatera zvezdnica, je spregovorila tudi o rojstnodnevnih praznovanjih po 70. letu. "Pri teh letih si ne postavljam ciljev, vendar sem zelo hvaležna za pomoč, ki jo imam, in se počutim srečno, da sem tako aktivna in angažirana, kot sem," je povedala in dodala: "Rojstne dneve je treba praznovati in ceniti."

Vera, ki ima z nekdanjim možem Arthurjem Beckerjem hčerki Cecilio, staro 33 let, in Josephine, staro 30 let, je pritegnila pozornost, ko je letos praznovala svoj rojstni dan v dveh drznih oblekah: obleki z odprtim hrbtom in čipkasti obleki z belimi biseri.