Versace toži podjetje, ki prodaja repliko obleke, v kateri se je sprehodila J. Lo

Po poročanju medija Hollywood Reporter je ikonična zelena obleka, ki jo je na podelitvi grammyjev leta 2000 nosila Jennifer Lopez in pod katero se je podpisala italijanska modna hiša Versace, znova pristala v središču medijske pozornosti. Tokrat zaradi tožbe, ki jo je Versace vložil zoper podjetja Fashion Nova. Slednje se ukvarja s spletno prodajo ženskih oblačil in modnih dodatkov, na svojem uradnem Instagram profilu pa je konec septembra letos delilo fotografijo, na kateri je vidno, da prodajajo obleko, na las podobno Versacejevi ikonični kreaciji.

Iz modne hiše Versace so sporočili, da želijo omejiti početje omenjenega podjetja, ki naj bi kršilo avtorske pravice številnih modnih hiš in ustvarjalo replike po njihovem originalnem vzorcu. V konkretnem primeru so izpostavili zlorabo kreirane 'Jungle Pattern' obleke, ki jo je Fashion Nova poustvarilo s krajo treh posebnih detajlev: zlatega 'baroko' vzorca, motiva džungle in specifične oblike z globokim 'V' izrezom.

''Sporna oblačila Fashion Nove so pokazatelj namernega izkoriščanja imena znamke Versace z namenom lastnega bogatenja na račun Versacejevega modnega imena. Versace želi končati njihovo početje in zlorabo imena še ene priznane modne hiše.''Tako so v izjavi za medije povedali predstavniki italijanske modne hiše, ki so izrazili skrb, da gre za zavajanje kupcev. Poudarili so, da sami veliko pozornosti namenijo izbiri kvalitetnega tekstila in kreaciji trpežnega kroja in bi jih zato utegnila veliko manj kvalitetna replika degradirati.

Podjetju so izrekli opozorilo v mesecu septembru, oktobru in novembru, zdaj pa zahtevajo sodno odredbo za odpoklic vseh replik ter finančno odškodnino in izplačilo dobička, ki so ga zaslužili na podlagi kršenja avtorskih pravic.

Iz podjetja Fashion Nova se še niso odzvali.