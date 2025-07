Angleška igralka in televizijska osebnost Denise Welch je gostovala v oddaji Watch What Happens Live, kjer je voditelju Andyju Cohenu iskreno priznala, da ji ni žal, da odnos med njenim sinom Mattyjem Healyjem in glasbeno zvezdnico Taylor Swift ni uspel. Ko jo je voditelj vprašal, kaj meni o albumu Swiftove The Tortured Poets Department, na katerem je kar nekaj pesmi prav o njenem sinu, je Denise Welch dejala: "Vesela sem, da sem izgubila vlogo tašče Taylor Swift."