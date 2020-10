Vesele novice za oboževalce Beverly Hillsa, Donna in Kelly se vračata

Ponovni zagon legendarne serije Beverly Hills , pri katerem je sodeloval precejšnji del originalne zasedbe, ni naletel na pričakovano zanimanje gledalcev. Morda pa bo imel podcast (serija spletnih oddaj op. a.), ki ga napovedujeta igralki, ki sta v seriji upodobili Donno in Kelly več sreče.

Jennie Garth in Tori Spelling sta še danes prijateljici, moči bosta združili v oddajah, v katerih bodo lahko poslušalci uživali preko spleta.

47-letna Tori Spelling, ki se je v kultni nadaljevanki pojavila v vlogi Donne Martin in 48-letna Jennie Garth, ki je upodobila simpatično Kelly, sta ostali prijateljici še dolga leta po tem, ko se je snemanje prvotnega sklopa priljubljene serije zaključilo. V teh časih sta si omislili načrt, ki ju je ponovno združil, saj sta že vrsto let želeli znova sodelovati v enem od skupnih projektov. Nostalgični oboževalci Beverly Hillsa in prigod premožnih srednješolcev se lahko tako z njuno pomočjo spominjajo pripetljajev pisane druščine, ki je na zaslone prišla pred tremi desetletji.