Veselje pri Beckhamovih: 21-letni Brooklyn se je zaročil z igralko Nicolo Peltz

21-letniBrooklyn Beckham in 25-letna igralka Nicola Peltz sta svojo zvezo prvič potrdila na družbenih omrežjih na začetku leta, sedaj pa sta sporočila še veselo novico, da sta se zaročila. Zaljubljenca sta si na družbenih omrežjih ljubezen že večkrat izkazala."Pred dvema tednoma sem vprašal svojo sorodno dušo, ali bi se poročila z mano in je privolila. Sem najsrečnejši človek na svetu. Obljubim, da bom nekega dne najboljši mož in najboljši očka. Ljubim te,"je ob naznanitvi zaroke zapisal sin Victorie in Davida Beckhama.