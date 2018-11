Veter ji je odpihnil obleko in razkril malce preveč

Rita Ora je v Sydneyju pred kratkim doživela rahlo neprijetnost. Med hojo po rdeči preprogi je zapihal močan veter, ki ji je dvignil obleko in razkril njeno zadnjico. Pevka je reagirala mirno in le nekaj trenutkov zatem samozavestno pozirala fotografom.

Glasbenica Rita Ora se je mudila v Avstraliji na promociji svojega novega, težko pričakovanega albuma Phoenix. Na podelitvi nagrad ARIA je nastopila s pesmijo Let You Love Me. Pred samim nastopom je priznala, da čuti rahlo napetost, saj si želi, da bi bila njena glasba dobro sprejeta tudi na drugem kontinentu: ''Želim navdušiti zbrano množico in obenem zajeti njihovo kulturo in se pokloniti njihovi glasbi. Mislim, da je pritisk toliko večji, ker se nahajam v Avstraliji.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po nastopu se je prek Instagrama zahvalila vsem svojim oboževalcem in zapisala: ''ARIA, hvala, ker ste omogočili meni in moji ekipi nastopiti na dogodku in se uvrstiti v top pet izvajalcev! Počutim se izjemno, ker sem v Avstraliji in ne želim oditi!'' Glasbenica se je dan po nastopu mudila na dogodku Cartier's Precious Cargo Party, kjer se ji je na rdeči preprogi pripetila rahla neprijetnost. Med hojo po preprogi je zapihal veter, ki je dvignil njeno elegantno lahkotno obleko in razkril njeno zadnjico.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

28-letnica se je kljub zavedanju, da so vsi prisotni videli njeno zadnjo plat, hitro zbrala in pred fotografskimi objektivi pozirala samozavestno in z nasmehom na obrazu.