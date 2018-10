Dahnila sta usodni da, a je veter skoraj 'odpihnil' njuno kraljevo poroko

Poročila sta se princesa Eugenie in Jack Brooksbank. Na obred je bilo povabljenih približno 800 družinskih članov, prijateljev in pripadnikov britanske kraljeve družine, manjkalo pa ni niti prepoznavnih obrazov iz sveta šovbiznisa. Poleg rednih povabljencev je kraljevi par na svoj obred povabil tudi 1200 zunanjih gostov, ki so si obred lahko ogledali v neposredni bližini gradu Windsor. Med prvimi gosti je bilo tako poleg nevestine družine mogoče zaslediti tudi manekenki Caro in Poppy Delevigne, Naomi Campbell, igralki Demi Moore in Liv Tyler, pevca Jamesa Blunta in Robbieja Williamsa s soprogama ter številne druge.