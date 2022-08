Victoria Beckham in snaha Nicola Peltz ne komunicirata

Nekdanja članica zasedbe Spice Girls in izbranka njenega sina Brooklyna nista v najboljših odnosih. Tišina med njima vlada že nekaj časa, težave pa so se pojavile še pred aprilsko poročno slovesnostjo, na kateri sta si Nicola in štiri leta mlajši izbranec, prvorojenec Beckhamove, obljubila večno zvestobo.

Victoria Beckham in Nicola Peltz med seboj ne komunicirata, težave v raju pa so se pričele, še preden je 27-letna dedinja večno zvestobo obljubila pevkinemu prvorojencu Brooklynu. ''Ne preneseta se in ne govorita,'' je ameriškim medijem razkril vir, ki je blizu družini, in dodal: ''Trenutki pred poroko so bili naravnost grozni.''

icon-expand Victoria Beckham FOTO: Profimedia

Peltzeva, ki je hči newyorškega milijarderja Nelsona Peltza, namreč ni želela, da bi njena bodoča tašča na kakršen koli način sodelovala pri načrtovanju poroke, zato Victorie ni vključila v noben del predpriprav. Komunikacija med njima naj bi potekala v okrnjeni obliki, v tistem času skorajda nista govorili.

icon-expand Brooklyn Beckham in Nicola Peltz FOTO: Instagram

Slabi odnosi pred poroko, ki se je zgodila aprila, pa so se nadaljevali tudi v mesecih po slavju. Njuna vez se je kasneje krhala zaradi konstantnih dram zaradi malenkosti. Vse to je posledično vplivalo tudi na odnose med družino - ta sedaj živi V Miamiju - in Brooklynom.

''Z njim v zadnjih mesecih niso kaj dosti govorili,'' je še povedal vir. Vzrok spora in nesoglasij naj bi bilo tudi ljubosumje. Peltzeva naj bi Victorii zavidala prepoznavnost in pozornost, ki jo prejema, obilo zanimanja pa so mediji zanjo izkazali tudi v času poroke.