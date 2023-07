Victor Wembanyama ni videl Britney Spears, ona zahteva javno opravičilo

Po fizičnem napadu svojega varnostnika na Britney Spears, ki se je v sredo zgodil v enem od losangeleških hotelov, se je oglasil tudi Victor Wembanyama. Zvezdnik lige NBA je zatrdil, da pevke sploh ni videl, saj ga je po ramenu potrepljala od zadaj. Nadaljeval je svojo pot, ne da bi se obrnil, za 'napadalko' pa je poskrbel njegov varnostnik. Ko je kasneje izvedel, za koga gre, je bil šokiran, zvezdnica pa sedaj od njega zahteva javno opravičilo.

"Nisem videl, kaj se je zgodilo, ker sem hodil naravnost proti restavraciji in se nisem ustavil. Neka oseba me je od zadaj potrepljala po rami, a se nisem obrnil. Vem le, da jo je varnostnik odrinil, a ne vem, s kakšno silo," je dogodek, ki se je zgodil v restavraciji Catch v hotelu ARIA v Las Vegasu, komentiral Victor Wembanyama. "Do naslednjega dne nisem vedel, da je ta oseba Britney Spears," je še dodal košarkarski zvezdnik.

icon-expand Victor Wembanyama ni vedel, da ga je 'napadla' Britney Spears. FOTO: Profimedia

Da je bila to slavna pevka, mu je kasneje povedal njegov varnostnik. "Res nisem vedel. Mislil sem, da je nek oboževalec. V sobi so mi nato povedali, kdo je bil. Najprej sem mislil, da se šali, ampak ja, izkazalo se je, da je bila Britney Spears. Nikoli nisem videl njenega obraza, saj se nisem obrnil," je za EPSN zatrdil slavni košarkar in še dodal, da je bilo v hotelu veliko ljudi, ki so vzklikali njegovo ime, a se namerno ni želel odzvati na klice, zato je z ekipo varnostnikov nadaljeval pot proti restavraciji. Incident, ki se je zgodil v sredo zvečer, je za medije potrdila 41-letna glasbenica, ki je napad že prijavila policiji. Kot trdi Britney, je varnostnik ekipe San Antonio Spurs, identificiran kot Damian Smith, ni samo odrinil, temveč jo je tudi udaril v obraz tako močno, da je izgubila ravnotežje, padla na tla, pri tem pa izgubila svoja očala. Čeprav naj bi se ji varnostnik kasneje opravičil, da ni vedel, da se želi zgolj fotografirati s slavnim športnikom, zvezdnica trdi, da za napad ni prejela nobenega opravičila. Od 19-letnega košarkarja in od njegove ekipe pričakuje, da se ji javno opravičijo.

Kot je zapisala v četrtek na Instagramu, travmatične izkušnje zanjo niso nič novega, a vseeno tovrstnega izpada ni pričakovala. "Na to nisem bila pripravljena. Sama vem, kaj pomeni napad oboževalcev. Enkrat sem doživela napad 20 oboževalcev, a moji varnostniki niso nikogar udarili," je poudarila zvezdnica in ljudi pozvala, naj bodo potrpežljivi do drugih, saj je nasilja na svetu preveč.