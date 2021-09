Victora Beckham objavila izzivalno moževo fotografijo z bazena

"To je najbolj velikodušno dejanje, kar sem jih kdaj videla," je bil eden od komentarjev pod moževo fotografijo, številni oboževalci pa so hitro izrazili svoje zadovoljstvo nad vročo objavo.

"(Tako) se sesuje Instagram (nasmeh).""Hvala ti, Victoria." "Res je lepa nedelja. Hvala, ker si delila z nami." "Zato ima David več sledilcev kot Brooklyn. (smeh)." To je le nekaj komentarjev, ki so sporočali, da so nad videnim prizorom več kot navdušeni.

Spomnimo, da so se eden izmed najbolj zaželenih moških na svetu in njegova sinova, 16-letni Cruz in 19-letni Romeo, nedavno odločili spremeniti frizuro. David in Romeo sta si julija lase pobarvala na blond, najmlajši sin Cruz pa se je odločil za nekoliko bolj drastičnejšo spremembo in si dal lase pobarvati na rožnato.