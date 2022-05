Victoria Beckham: Biti suh ni več v modi

Victoria Beckham je v intervjuju za modno revijo dejala, da je pretirano vitek izgled ženske stvar preteklosti. Po njenih besedah si sodobne ženske želijo oblin in zdravega izgleda. "Želijo si oprsja in zadnjice," je pojasnila 48-letnica in dodala, da je srečna, da njena 11-letna hčerka odrašča v družbi, ki slavi taka telesa.

Modna oblikovala in bivša članica skupine Spice Girls je za modno revijo Grazia spregovorila o ženskem telesu in z njim povezanimi družbenimi normami, ki se neprestano spreminjajo. "Želja po ekstremno vitkem telesu je staromodna. Sodobne ženske želijo izgledati zdravo in imeti obline," je v pogovoru dejala Victoria Beckham in pojasnila, da so ji pri tem spoznanju pomagale ženske na Floridi.

icon-expand "Želja po ekstremno vitkem telesu je staromodna. Sodobne ženske želijo izgledati zdravo in imeti obline." FOTO: AP

Zvezdnica, ki je večino pandemije preživela v Miamiju, je Grazii priznala, da jo je samozavest tamkajšnjih žensk popolnoma navdušila. "V Miamiju je veliko žensk z oblinami in te obline s ponosom nosijo. Po plaži hodijo v pomanjkljivih oblačilih in izgledajo fantastično," je dejala in nadaljevala: "Svoja telesa kažejo z veliko mero samozavesti. Njihova drža in stil mi vlivata veliko mero osvoboditve." Dejstvo, da so obline po letih poveličevanja vitkosti končno sprejete in zaželene, zvezdnico veseli tudi zaradi 11-letne hčerke, ki odrašča v takšnih razmerah: "Dobro se počutim, ko Harper vidi, kako ženske slavijo svoja telesa in uživajo v svojem izgledu."

icon-expand Harper Seven z očetom Davidom Beckhamom. FOTO: Instagram