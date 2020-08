Victoria Beckham bodoči snahi 'ukradla' fotografijo in jo obdelala po svoje

46-letna Victoria Beckham je s svojimi oboževalci na Instagramu, kjer jih ima več kot 28 milijonov, s ponosom delila fotografijo, na kateri ob idiličnem sončnem zahodu zaljubljeno pozirata njen sin, Brooklyn Beckham in njegova zaročenka Nicola Peltz . " Najprisrčnejši par ob sončnem zahodu ." Zraven je dodala še, da je njena bodoča snaha, 25-letna Nicola, videti čudovita v obleki iz njene kolekcije jesen/zima.

Nato je dve podobni romantični fotografiji objavila tudi zaljubljena Nicola, ki ima skoraj dva milijona sledilcev na Instagramu. Na njih jo njen zaročenec, 21-letni Brooklyn poljublja na lice. Zvezdnica je objavo pospremila kratko in jedrnato: " Dragi B ." Zaljubljenca sta se za fotografiranje postavila pred neko stavbo, v ozadju pa vidimo tudi mimoidoče.

Ker gre za isto fotografijo, le z drugačnim ozadjem, so oboževalci Victorio obtožili, da je uporabila Photoshop. Slavna zaročenca je namreč postavila ob idilični sončni zahod, na fotografiji pa se vidi, da je bila fotografija slabo obdelana, saj če dobro pogledate, je videti, kot da zaljubljenca hodita nad gladino morja. Zakaj je to storila, ve le ona, mogoče pa je za promocijo svoje nove kolekcije želela fotografijo s popolnim poletnim ozadjem.

Novico o zaroki sta Brooklyn in Nicole potrdila na Instagramu, kjer sta objavila fotografijo, na kateri pozirata drug proti drugemu in se zaljubljeno gledata. Na njeni roki lahko vidimo tudi razkošen zaročni prstan 4,5–5-karatni diamant. Ocenjujejo, da se cena za takšen prstan v tej velikosti giblje med 130 tisoč angleških funtov (približno 143.000 evrov), do 350.000 angleških funtov (približno 385.000 evrov).