Victoria Beckham delila fotografije iz dopusta: 'Čas z družino je vse'

Družina Beckham je zadnje avgustovske dni preživela na enem od hrvaških otokov blizu Dubrovnika. Da so za odklop ponovno izbrali letovišče na hrvaškem otoku Lopud, je pred dnevi z objavo na Instagramu že razkril najmlajši sin Davida in Victorie , nekaj utrinkov pa je zdaj delila tudi 49-letna podjetnica.

"Čas z družino je vse," je ob galerijo fotografij zapisala Victoria in z besedami, da pogrešajo Brooklyna in Romea , razkrila, da sta najstarejša sinova tokrat izpustila družinske počitnice. Kljub nepopolni zasedbi je slavna družina na dopustu vseeno zelo uživala, zvezdnica pa je z delitvijo svojega postavnega moža in nekaj romantičnih trenutkov ponovno razveselila svoje sledilce.

48-letni športnik je svojo družino že lani pripeljal na dopust k našim južnim sosedom, razlog njihovega lanskega obiska pa je bilo praznovanje 11. rojstnega dne njegove hčerke. Očitno jim je bilo tako zelo všeč, da so tudi tokrat izbrali enako počitniško destinacijo, domačini, ki so jih srečali na otoku, pa so z navdušenjem povedali, da je zvezdniška družina v resnici zelo preprosta in prav nič zvezdniška.