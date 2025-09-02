Svetli način
Victoria Beckham delila počitniške fotografije: Popoln zaključek poletja

London, 02. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 14 minutami

K.Z.
Družina Davida in Victorie Beckham je počitniške dni preživela na jahti v Sredozemskem morju. Nekdanjemu nogometašu in modni oblikovalki so se pridružili trije mlajši otroci, z njimi pa so nekaj časa uživali tudi starši obeh zvezdnikov. Počitniške utrinke je s sledilci delila tudi 51-letnica, ki je na družbenem omrežju objavila fotografije.

Victoria Beckham je na družbenem omrežju delila družinske počitniške fotografije, na katerih je pokazala, kako so Beckhamovi uživali med poletjem. Skupaj z možem Davidom, sinovoma Romeom in Cruzom ter hčerko Harper so nekaj časa preživeli tudi v Evropi, kjer so v vročih dnevih uživali tudi na jahti v Sredozemskem morju.

"Popoln zaključek poletja," je pripisala ob galeriji fotografij, na katerih pozira s hčerko Harper, delila pa je tudi fotografije moža s sinovoma in družinsko fotografijo, na kateri so se jim pridružili še njena in Davidova starša.

Preberi še Brooklyn in Nicola sta obnovila zaobljube brez prisotnosti Beckhamovih

Na počitnicah se jim nista pridružila Brooklyn in njegova soproga Nicola Peltz, s katerima naj družina ne bi bila v najboljših odnosih. Mlada zakonca sta v času, ko so Beckhamovi bili v Evropi, v krogu najbližjih obnovila poročne zaobljube, na družbenem omrežju pa sta delila nekaj fotografij slovesnosti.

Družinske vezi para in preostalih družinskih članov naj bi bile še vedno močno razrahljane, snaha in Victoria pa se, po poročanju virov blizu družine, ne preneseta do te mere, da se niti ne pogovarjata.

