Victoria Beckham delila videoposnetek sina Brooklyna, ki pleše s sestrico Harper

Družina Beckham je praznike preživela skupaj, kar pa je še posebej osrečilo mater štirih otrok, Victorio. Ponosna mati je med prazniki delila več družinskih fotografij, na družbenem omrežju Instagram pa je s svojimi sledilci delila tudi videoposnetek, na katerem najstarejši sin Brooklyn pleše z 10-letno sestrico Harper Seven.

Victoria Beckham je bila med prazniki obdana z ljubeznijo in družinsko srečo. Ponosna 47-letnica je na družbenem omrežju delila videoposnetek, ki je med prazničnimi dnevi nastal v družinskem krogu in na katerem je 22-letnega Brooklyna ujela med plesom z najmlajšo članico družine, Harper. "Nekdo rad pleše s svojim velikim bratom. Rada vaju imam," je pripisala Victoria.

Med prazniki je modna oblikovalka delila tudi nekaj fotografij družinskega vzdušja, Beckhamovi pa so se skupaj fotografirali tudi pred božičnim drevesom. V komentarjih so jim vesele praznike zaželeli tudi znani prijatelji, med njimi modni oblikovalec Marc Jacobs, Pierpaolo Piccioli, kreativni direktor modne znamke Valentino, in novinar Derek Blasberg.

Brooklynova zaročenka, Nicola Peltz, s katero se je mladi fotograf zaročil julija 2020, na fotografijah ni prisotna, par pa je svoje božične fotografije delil že prej. 22-letnik je v intervjuju za revijo Hello! pred enim mesecem razkril, kako potekajo priprave na poroko s 26-letno Nicolo: "Zaročena sva eno leto, in če ne bi bilo covida, bi bila najverjetneje že poročena, tako pa je bilo to oteženo. Sedaj sem začel znova potovati, zato upava, da se bova lahko poročila prihodnje leto."

