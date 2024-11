Victoria Beckham je začela s svojo strogo dieto zaradi nizke samopodobe

Victoria Beckham je zopet spregovorila o svoji strogi dieti, ki se je drži že vrsto let. Zvezdnica je priznala, da se je na začetku odločila zanjo zaradi nizke samopodobe, ker se je borila z aknami. O njenih prehranjevalnih navadah je večkrat spregovoril že njen mož David, ki je po vseh letih še vedno presenečen nad njeno prehrano in disciplino.

Victoria Beckham je spregovorila o svoji strogi dieti, ki se je drži že desetletja. 50-letnica se je mesu odpovedala, ko je bila stara le osem let, čez čas pa so se njene omejitve pri prehranjevanju zgolj povečale. Pred časom je o njeni dieti spregovoril njen mož David Beckham, ki je dejal, da že 25 let je isto hrano. Modna oblikovalka se izogiba moke, razen maniokine, nekaterih žitaric, njeni obroki pa so večinoma sestavljeni iz rib in zelenjave. Njene prehranjevalne navade so se začele spreminjati v njenih dvajsetih letih, ko je imela nizko samopodobo zaradi aken.

Victoria Beckham FOTO: Profimedia icon-expand

Za The Telegraph je povedala: "Prav zaradi svoje kože sem postala zelo previdna pri tem, kaj jem." Spomnila se je tudi na čas, ko so živeli v Španiji, potem ko je David leta 2003 podpisal pogodbo za nogometni klub Real Madrid. Takrat je mama štirih otrok še kuhala, sedaj pa je s tem prenehala. "Moja hči mi je dejala, da lahko še vodo zažgem, zato mislim, da je verjetno res bolje, da ne kuham," se je pošalila zvezdnica. Zanimanje o svoji prehrani je vzbudila, potem ko je njen mož, ki sicer rad kuha, razkril, da soproga le redko odstopa od svoje stroge diete rib na žaru in dušene zelenjave. Omenil je tudi, da je nekdanja pevka Spice Girls zelo disciplinirana pri svojih prehranjevalnih navadah in se te rutine drži že leta. "Pri hrani in vinu postanem zelo čustven. Ko jem nekaj dobrega, želim, da to poskusijo tudi vsi okoli mene," je dejal nekdanji nogometni zvezdnik in dodal: "Žal pa sem poročen z osebo, ki že 25 let je eno in isto hrano."