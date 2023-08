Victoria Beckham na počitnicah z družino: Nekaj najbolj popolnih dni

Victoria Beckham je na svojem Instagram profilu objavila fotografije z družinskega potovanja ob kanadskem jezeru Muskoka. Na fotografiji 49-letnica pozira s svojim 48-letnim možem Davidom Beckhamom . Delila je tudi fotografije 12-letne hčerke Harper z očetom, s prijatelji ter fotografijo sebe, ko smuča na vodi. "Nekaj najbolj popolnih dni v Muskoki s čudovitimi prijatelji (tako je, to sem jaz, smučam na vodi)," je pripisala pod objavo.

Profesionalni nogometaš David Beckham je na svojem profilu na Instagramu delil videoposnetek 18-letnega sina Cruza , ki visi s čolna in bos smuča na vodi. "To mora boleti," je Beckham zapisal pod objavo. "Nisem prepričan, da je slišal 'roke naravnost'."

V svoji Instagram zgodbi je nekdanja članica skupine Spice Girls delila slike in videoposnetke Harperinega deskanja na vodi, pri čemer je zapisala, da je bilo to za njeno hčerko prvič. Harper se je držala za vrv in jezdila na valovih za čolnom, ki je vozil vzporedno z njo.