Victoria Beckham na prvi pogled mladostnejša kot njene roke

Victoria Beckham, modna oblikovalka in nekdanja članica dekliške skupineSpice Girls, je na dogodkih in rdečih preprogah vedno brezhibno urejena. Čeprav tako kot večina zvezdnic tudi ona poskuša prikriti znake staranja, pa se ti slej ko prej pokažejo na koži. Roke namreč pogosto razkrijejo našo dejansko starost, saj se s staranjem koža tanjša, kar povzroča vidne spremembe na povrhnjici. In pri tem ni izjema niti 44-letna Victoria Beckham.

Zvezdnica se je pretekle dni službeno mudila v New Yorku, kjer seveda ni ostala neopažena. Oprijete črne hlače, ki so bile modne v 80. letih prejšnjega stoletja, je kombinirala z jakno z vojaškim vzorcem, svoj videz pa je dopolnila s sončnimi očali. Paparaci so v objektiv ujeli tudi njen diamantni prstan, ki je krasil njeno levo roko. Fotografije so se seveda hitro znašle v javnosti, največ pogledov pa so pritegnile njene roke, ki so pokazatelj njenih zrelih let.