Victoria Beckham: Nikoli si nisem operirala nosu

Victoria Beckham želi, da oboževalci takoj prenehajo s špekulacijami o plastičnih operacijah. Med ponedeljkovo epizodo Today With Hoda & Jenna je nekdanja pevka skupine Spice Girls zatrdila, da si nikoli ni operirala nosu, kljub temu da so ljudje leta dvomili o njenem videzu. "V preteklosti mi je veliko ljudi reklo, da sem imela nekakšno operacijo nosu," je povedala v vnaprej posnetem intervjuju z Zanno Roberts Rassi , medtem ko je razpravljala o nasvetih in trikih za ličenje. "Nikoli, nikoli, nikoli, nikoli si nisem popravila ničesar. Ne, nikoli."

50-letnica je nato razliko v videzu pripisala svojim sposobnostim ličenja. Ustanoviteljica Victoria Beckham Beauty, ki pravi, da se sama liči "95 odstotkov" časa, pogosto objavlja videoposnetke z navodili na družbenih omrežjih, v katerih oboževalcem pokaže, kako oblikuje in ustvarja svoj značilen videz. Kljub svojim videoposnetkom po korakih se modna navdušenka še vedno ovčasno znajde v situaciji, ko mora obravnavati govorice o lepotnih operacijah.

"Ljudje so tudi rekli, da sem imela operacijo nosu. Nikoli nisem imela operacije nosu. Vedno sem imela tak nos. To je trik z nosom," je decembra 2022 pojasnila v videu na YouTubu s slavno vizažistko Charlotte Tilbury. Čeprav je Beckhamova zanikala, da bi kdaj imela korekcijo nosu, je priznala, da je imela prsne vsadke.

Mama štirih otrok je leta 2017 za britanski Vogue napisala pismo svoji 18-letni sebi in izrazila obžalovanje, ker je sprva zanikala špekulacije. "Verjetno bi morala reči, ne zavajaj glede svojih prsi," je takrat zapisala in dodala: "Vsa ta leta sem to zanikala, neumno. Znak negotovosti. Ceni, kar imaš."

Beckhamovi so leta 2014 odstranili vsadke. Od takrat je glasno govorila o sprejemanju staranja in naravne lepote. "Mislim, da nega kože ni namenjena temu, da bi izgledali mlajši," je povedala Tilbury v prej omenjenem intervjuju in dodala: "Gre za to, da si videti kot najboljša različica samega sebe in sprejemaš to, kar si, ter si videti uglajeno in čudovito."