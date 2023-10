Victoria Beckham o Davidovi nezvestobi: Najbolj nesrečno obdobje v življenju

Pred kratkim je premiero doživel dokumentarec o življenju Davida Beckhama, v katerem je nekdanji nogometaš iskreno spregovoril o svojem življenju. Podrobnosti iz zasebnega življenja pa je razkrila tudi njegova soproga Victoria, ki je prvič spregovorila o domnevni moževi aferi iz leta 2003. Ta je dejala, da je bilo to najbolj nesrečno obdobje njenega življenja, Davidu pa je prevaro dolgo časa zamerila.

Victoria Beckham je prvič spregovorila o domnevni aferi, ki jo je pred leti imel njen mož David. "To je bilo najbolj nesrečno obdobje v mojem življenju," je povedala nekdanja članica skupine Spice Girls. Kot je še dodala, je Davidu prevaro zamerila, a ga je še naprej podpirala pri doseganju njegovih kariarnih ciljev.

icon-expand David in Victoria Beckham sta poročena 24 let. FOTO: Profimedia

"Ni šlo za to, da bi se počutila neslišano, ker sem se vedno zavedala osredotočenosti, ki jo je potreboval," je rekla. Leta 2003 se je David preselil v Španijo, kjer je zaigral v dresu Real Madrida, Victoria pa je ostala v Veliki Britaniji s sinovoma Brooklynom in Romeom. Čeprav zakonca žensk, s katerimi naj bi David prevaral Victorio nista poimensko izpostavila, pa Rebecca Loos in Sarah Marbeck trdili, da sta imeli afero s takrat že upokojenim športnikom. Kmalu za tem, ko so govorice o domnevni Davidovi nezvestobi začele polniti naslovnice medijev, se je Victoria odločila, da se tudi ona s sinovoma preseli v Španijo, da bi možu stala ob strani. "To je bilo najtežje obdobje, ker se je zdelo, kot da se svet vrti proti nam," se je spominjala in dodala: "Če sem iskrena, pa je bilo tako, da sva bila drug proti drugemu samo midva."

icon-expand Družina Beckham na premieri dokumentarca o Davidovem življenju. FOTO: Profimedia

Razkrila je tudi, da težka situacija vplivala tudi na njun zakon. "Vse do Madrida, sva se včasih počutila, da sva midva proti celemu svetu, saj sva bila skupaj, povezana in imela sva drug drugega. Ko pa sva bila v Madridu, pa nisva imela več občutka, da še imava drug drugega, kar je žalostno. Ne znam povedati, kako težko je bilo in kako močno je to vplivalo name," je priznala 49-letnica. "To je bil pravi cirkus in vsi se veselijo, ko pride cirkus v mesto, kajne? Razen, če si ti del tega," je še sarkastično pripomnila.

O težkem obdobju v njunem zakonu je spregovoril tudi David. "Če sem popolnoma iskren, ne vem, kako se nama je uspelo prebiti čez to. Victoria mi pomeni vse na svetu, ko sem jo gledal, kako trpi, pa mi je bilo izjemno težko. A midva sva borca in v tistem obdobju sva se morala boriti drug za drugega in za najino družino," pa je povedal lastnik kluba Inter Miami in na koncu dodal: "Za to kar sva imela, se je bilo vredno boriti."