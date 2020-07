Victoria Beckham ob 21. obletnici poroke: Z vsakim dnem te bolj ljubim

Ob videoposnetku, ki ga je nekdanji nogometaš ob njuni obletnici objavil na Instagramu, se je spomnil na trenutek, ko je prvič na televiziji zagledal svojo sedaj dolgoletno soprogo: "Pred približno 23 leti sem v sobi sedel skupaj z Garyjem Nevillom in na televiziji je bila skupina Spice Girls. Obrnil sem se k njemu in mu rekel, da mi je všeč tista v črnem kostumu. Kdo bi si mislil, da bova po toliko letih praznovala 21. obletnico poroke in imela štiri čudovite in popolne otroke ... Hvala ti in veselo obletnico. Ljubim te, Victoria Beckham."