Victoria Beckham objavila božično fotografijo iz otroštva: Poglejte me!

Mnogi zvezdniki se na različne načine že pripravljajo na bližajoče se praznike. Med njimi je tudi Victoria Beckham, ki pa je oboževalce presenetila z objavo fotografije iz otroštva, na kateri je oblečena v snežaka. Modna oblikovalka in pevka je ob fotografiji pripisala, da je že pričela z odštevanjem dni do božiča.

Victoria Beckham je že praznično razpoložena. Zvezdnica je pred kratkim objavila fotografijo iz otroštva, na kateri je v polnem kostumu snežaka, manjkala pa ji nista niti klobuk in šal. 48-letna modna oblikovalka je očitno ohranila navdušenje nad božično-novoletnimi prazniki, saj je v pripisu dodala, da že odšteva dni, ki jo še ločijo do božiča.

icon-expand Victoria Beckham delila božično fotografijo iz otroštva. FOTO: Instagram

"Poglejte me! Odštevanje do božiča se začenja! Samo še en teden," je pripisala ob fotografiji, ki jo je delila s svojimi sledilci. Zvezdnica se je pred dnevi že udeležila božične zabave, ki jo je pripravila v sklopu svoje modne znamke Victoria Beckham Beauty, družbo pa so ji delali tudi trije izmed njenih štirih otrok, 11-letna Harper, 17-letni Cruz in 20-letni Romeo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Modna oblikovalka je za zabavo oblekla vijolični puli, kombinirala pa ga je z rjavim krilom in salonarji. Romeo se je z mamo barvno uskladil, saj je oblekel vijolično-belo trenirko. Cruz je za to priložnost oblekel bolj klasična oblačila, izbral je črne hlače in rjavo jakno, Harper pa je blestela v črni obleki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke