Victoria Beckham: Otroci niso vedeli, da je bil David tako dober nogometaš

Ko je bil David Beckham na vrhuncu svoje kariere, so bili njegovi otroci tako majhni, da se niso dobro zavedali, kakšen sloves njihov oče uživa v svetu. A dokumentarna serija Beckham, ki sta jo zakonca Beckham lani predstavila svetu, ni razjasnila pogleda le javnosti, temveč tudi njunim otrokom. Njihovega očeta jim je predstavila v drugi luči. Kot je povedala Victoria, so Brooklyn, Romeo, Cruz in Harper šele ob ogledu serije dojeli, kako dober nogometaš je bil 49-letnik.

Od malega so vedeli, da so se rodili v družini s slavnimi starši. Od malega so vedeli, da njihov priimek v svetu nekaj pomeni. A vse do nedavnega se, vsaj po besedah njihove mame, niso zavedali, kako dober nogometaš je bil v resnici David Beckham.

Victoria trdi, da otroci do dokumentarca niso vedeli, kakšna zvezda je bil David.

Ko je bil zvezdnik na vrhuncu svoje kariere, so se njegovi štirje otroci šele začeli rojevati. Preprosto so bili premajhni, da bi vedeli, kako velik sloves se drži njihovega očeta. Zahvaljujoč dokumentarni seriji Beckham, ki sta jo lani v svet poslala David in Victoria, pa se je razjasnila marsikatera skrivnost – ne le javnosti, temveč tudi njunim otrokom.

"Pravzaprav je bilo smešno. Cruz je dejal, da ni vedel, da je bil oče tako dober v nogometu," je v intervjuju za Harper's Bazaar dejala slavna podjetnica in dodala, da so bili otroci ves čas na tekmah, a da so bili danes 25-letni Brooklyn, 22-letni Romeo, 19-letni Cruz in 13-letna Harper takrat premajhni, da bi to razumeli.