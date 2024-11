Victoria Beckham po dopolnjenem 50. letu brezskrbna glede mnenja javnosti

Odkar je dopolnila 50 let, je modni oblikovalki in nekdanji članici zasedbe Spice Girls postalo vseeno za mnenje okolice. Novice o njej je več ne ganejo. "To sem počela predolgo. Sekirala sem se, ko sem odraščala, toda dandanes se preprosto preveč dogaja. Preveč sem zaposlena, preveč otrok je, za katere je treba skrbeti. Zbudila sem se pri 50 in nisem se več sekirala."

Victoria, ki si z Davidom deli tri sinove in hčer, je v intervjuju še priznala, da je njena blagovna znamka v vzponu in da sedaj končno ustvarja dobiček."To je ogromen dosežek," je dejala in dodala:"Podjetje je šlo v zadnjih 17 letih skozi toliko stvari, bili so vzponi, padci, prestrukturiranje ... To je bila precej težka pot. Torej končno lahko rečem, da smo dobičkonosni in to je nekaj, na kar sem tako ponosna, ker to ni lahka panoga in čedalje težje je reči, da zdaj prodajam oblačila, ko vidimo, kako razkošje trpi ..." Zelo je ponosna tudi na to, da je njena modna znamka bila del tedna mode v Parizu pred dvema letoma.