Victoria Beckham po zloglasnem družinskem sporu: Vsi se podpiramo

London, 20. 09. 2025 09.34 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Victoria Beckham po poročanju o družinski drami trdi, da so Beckhamovi tradicionalna družina, ki se medsebojno podpira. Zadnje mesece se namreč v javnosti govori, da naj bi bila njena družina v zloglasnem sporu z Brooklynom Beckhamom. Prvorojenec slavnih zakoncev se s svojo soprogo ni udeleževal družinskih dogodkov, prav tako pa njegova stran družine ni bila prisotna na slovesnosti ob obnovitvi poročnih zaobljub.

Victoria Beckham je po zloglasni drami, ki je pretekle mesece polnila naslovnice, spregovorila o dinamiki svoje družine. 51-letna pevka in modna oblikovalka je v intervjuju za naslovnico revije Elle spregovorila o svojih otrocih in pogasila vse goreče govorice.

Victoria Beckham
Victoria Beckham FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je najprej dotaknila svojega prihajajočega dokumentarca, ki bo kmalu izšel na eni od platform za pretočne vsebine. V njem naj bi se mati štirih otrok popolnoma razgalila in morda celo prvič doslej razkrila svojo ranljivo plat in se dotaknila vseh spontanih trenutkov. "To počnejo Beckhamovi. Radi se zabavamo. Radi preživljamo čas skupaj," je dejala in dodala: "Smo zelo tradicionalna družina, veliko bolj, kot si ljudje predstavljajo."

Njene besede so tako v nasprotju z vsemi govoricami, da naj bi se od njih načrtno odmaknil prvorojenec Brooklyn s soprogo Nicolo Peltz Beckham. Govori se, da je nekdanja članica Spice Girls na njuni poroki namerno zasenčila Nicolo. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in njena snaha "ne preneseta in se ne pogovarjata".

Spomnimo, prepir naj bi dodatno razvnelo dejstvo, da je Brooklynov sorojenec Romeo hodil z njegovim nekdanjim dekletom. To naj bi zelo motilo mlada zakonca, ki sta menila, da Kim Turnbull nima dobronamernih namenov.

Mlada zakonca se od takrat nista udeleževala družinskih dogodkov, zamudila sta celo glamurozno zabavo ob 50. rojstnem dnevu Davida Beckhama, prav tako pa člani slavne družine niso bili prisotni na obnovitvi zaobljub mladega para.

Družina Victorie Beckham in Anna Wintour
Družina Victorie Beckham in Anna Wintour FOTO: Victoria Beckham

Victoria se je med intervjujem dotaknila družinskih aktivnosti in dejstva, da jo mož z otroci, zadnje čase sicer brez prvorojenca, spremlja tudi v prvih vrstah na modnih revijah. "To počnemo. Vsi se podpiramo," je dejala in dodala: "Vedno se podpiramo."

