Victoria Beckham po zloglasnem družinskem sporu: Vsi se podpiramo

Victoria Beckham je po zloglasni drami, ki je pretekle mesece polnila naslovnice, spregovorila o dinamiki svoje družine. 51-letna pevka in modna oblikovalka je v intervjuju za naslovnico revije Elle spregovorila o svojih otrocih in pogasila vse goreče govorice.

Zvezdnica se je najprej dotaknila svojega prihajajočega dokumentarca, ki bo kmalu izšel na eni od platform za pretočne vsebine. V njem naj bi se mati štirih otrok popolnoma razgalila in morda celo prvič doslej razkrila svojo ranljivo plat in se dotaknila vseh spontanih trenutkov. "To počnejo Beckhamovi. Radi se zabavamo. Radi preživljamo čas skupaj," je dejala in dodala: "Smo zelo tradicionalna družina, veliko bolj, kot si ljudje predstavljajo."

Njene besede so tako v nasprotju z vsemi govoricami, da naj bi se od njih načrtno odmaknil prvorojenec Brooklyn s soprogo Nicolo Peltz Beckham. Govori se, da je nekdanja članica Spice Girls na njuni poroki namerno zasenčila Nicolo. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in njena snaha "ne preneseta in se ne pogovarjata".

Spomnimo, prepir naj bi dodatno razvnelo dejstvo, da je Brooklynov sorojenec Romeo hodil z njegovim nekdanjim dekletom. To naj bi zelo motilo mlada zakonca, ki sta menila, da Kim Turnbull nima dobronamernih namenov.