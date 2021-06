Victoria Beckham znova združila moči s skupino Spice Girls

Victoria Beckham je skupaj z Melanie Brown , Melanie Chisholm , Emmo Bunton in Geri Halliwell znova združila moči in ob mesecu parade ponosa oboževalce razveselila z združitvijo uspešne glasbene skupine Spice Girls za prav poseben namen.

'Posh Spice', kot so jo v času delovanja v skupini poimenovali oboževalci, je v podporo LGBTQ+ skupnosti s preostalimi dekleti ustvarila manjšo kolekcijo, s katero bo pomagala mladim pripadnikom te skupnosti, ki v Veliki Britaniji zaradi različnih razlogov nimajo doma. "Parada ponosa zame pomeni sprejemanje samega sebe in praznovanje tega. Spice Girls smo vedno podpirale sprejetje sebe in drugih, prijaznost in uživanje v življenju." Victoria je dodala, da ji je LGBTQ+ skupnost vedno bila blizu srca ter da je zelo ponosna, da jo letos skupaj z ostalimi dekleti lahko podpira.