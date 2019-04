Victoria Beckham praznovala 45. rojstni dan: otroci so jo zbudili ob šestih zjutraj

Victoria Beckham je pred kratkim praznovala 45. rojstni dan. Otroci so ji pripravili nekaj presenečenj, med katerimi je bilo po Victorijinem odzivu sodeč najmanj prijetno tisto, ki je vključevalo budilko ob šestih zjutraj.

Victoria Beckham, modna oblikovalka in nekdanja članica glasbene skupine Spice Girls, je pred kratkim praznovala svoj 45. rojstni dan. Praznovanje je potekalo v ožjem družinskem krogu, presenečenj pa ni manjkalo – tudi takšnih, ki so bila nekoliko manj prijetna. Victorijini otroci so se namreč odločili, da bo slavljenka v svoje 46. leto vkorakala v duhu 'rana ura, zlata ura', zato so ji navili budilko že ob šestih zjutraj. Beckhamovo, ki se je večer pred tem mudila na 'predrojstnodnevni zabavi', je soprogDavid navsezgodaj zjutraj fotografiral v jutranji halji, brez ličil in z razmršeno pričesko, sliko pa delil na družbenih omrežjih.

Victoria Beckham praznovala 45. rojstni dan: otroci so jo zbudili že ob šestih zjutraj FOTO: Profimedia

Poleg zgodnjega zbujanja jo je čakal tudi 'nezdrav' zajtrk: Victoria je namreč znana po svoji ljubezni do zdrave prehrane, tokrat pa je svoj dan začela s krofi in zaključila z obilno italijansko večerjo. Na svojem Instagramu je Beckhamova delila fotografijo, na kateri v družbi moža Davida in otrok, Brooklyna, Romea, Cruza in Harper preživlja konec slavnostnega dne in sliko pospremila z zapisom: ''Najlepši dan z najljubšimi ljudmi na svetu. Zelo zelo zelo vas imam rada. Veliko poljubov od vaše ljubljene mame in žene.''

Tudi njen soprog David je na svojem Instagramu delil eno izmed njenih fotografij in zapisal: ''Vse najboljše, mama! Želim ti najlepši dan in zalužiš si da te razvajajo tvoji malčki in jaz.''

