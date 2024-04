Victoria Beckham praznuje abrahama: Tvoj največji uspeh so tvoji otroci

Posh Spice je stara 50 let. Priljubljena Victoria Beckham je 17. aprila dopolnila 50 let. Zvezdnica, za katero bi redkokdo lahko verjel, da se je srečala z abrahamom, je ob svojem posebnem dnevu cel svet obvestila, da se je postarala, saj je delila nekaj svojih fotografij iz otroštva in tudi številne naslovnice revije Vouge, ki jo je krasila več kot 30-krat. Na njen jubilej pa niso pozabili niti njen mož in otroci, ki so jih posvetili prav posebne objave na družbenih omrežjih.

OGLAS

Victoria Beckham je dopolnila 50 let. Posh Spice se je 17. aprila srečala z abrahamom, česar s svojo energijo in videzom nikakor ne kaže. Zvezdnica je kljub štirim otrokom še vedno v vrhunski formi, leta pa so za njo več kot očitno samo številka. Svoj jubilej je obeležila tudi z več objavami na svojem Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Delila je nekaj svojih fotografij iz otroštva, v opisu pa pripisala, da ji družina pomeni vse. "Danes ne bi bila to, kar sem, brez mojega čudovitega moža, čudovitih otrok in staršev," je zapisala. Pevka, ki je v svoji karieri več kot 30-krat krasila naslovnico slovite revije Vouge, je obenem objavila še nekaj naslovnic revije, na kateri je pozirala, in kot najljubšo izpostavila tisto, na kateri je s svojimi otroki iz leta 2018. "To je bilo prvič, da smo bili kot družina predstavljeni skupaj za katero koli revijo – celo naša psička Olive je bila naslovnici! Bil je tako čudovit sončen dan na britanskem podeželju," je zapisala zvezdnica, ki je prvo stran revije prvič krasila kot 24-letno dekle s skupino Spice Girls.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že dan pred svojim rojstnim dnevom je svet z objavo, v kateri je zapisala, da ponosno in v čevljih z visoko peto vstopa v novo življenjsko obdobje, opozorila, da je 17. april zanjo izjemno pomemben dan. "Počutim se neverjetno blagoslovljeno, da sem dosegla ta mejnik. Blagoslovljeno, a tudi izpopolnjeno in globoko zadovoljeno. Ne le glede tega, kje sem kot ženska, ampak tudi glede tega, kako daleč so prišle moje modne in lepotne znamke. Moja ambicija je bila vedno opolnomočiti ženske in jim dati občutek, da so najboljša različica samih sebe. Zame je to pomenilo zaupanje svojemu instinktu in ne ogrožanje moje ustvarjalne vizije," je zapisala in dodala, da verjame vase ter se zahvalila svojemu možu, otrokom in staršem, ki so prav tako verjeli vanjo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na njen poseben dan pa niso pozabili niti njen mož David Beckham in otroci. "Vse najboljše moji lepi ženi. Ko stopaš v svoj rojstni dan, se ozri nazaj in bodo ponosna na to, kar si dosegla in zgradila kot Posh Spice, podjetnica in seveda da si se poročila z angleškim kapetanom," je v poklon svoji ženi legendarni nogometaš zapisal v šaljivem tonu in nadaljeval: "Tvoj največji uspeh so tvoji otroci, ti jih vodiš, ljubiš in jih učiš. Radi te imajo brez besed in zaslužiš si vse to."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Delil je posnetek nekaj fotografij iz preteklosti, večine od njih pa javnost še ni videla. Video se je začel s posnetkom iz otroštva, ko sta Brooklyn in Romeo svoji materi voščila za rojstni dan. V objavi si nato sledi veliko fotografij in posnetkov, ki med drugim prikažejo tudi mlado Victorio, video pa se zaključi z njeno zahvalo v kamero.

Posebno objavo za svojo mamo so pripravili tudi 19-letni sin Cruz. FOTO: Instagram story icon-expand

Zvezdnik, ki bo abrahama dopolnil čez dobro leto dni, pa ni edini, ki je slavni pevki voščil javno. Posebno objavo za svojo mamo je pripravil tudi 19-letni Cruz. "Vse najboljše, mama. Zelo te imam rad," je zapisal pod fotografijo, na kateri kot mali deček drži svojo mamo za roko.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi najstarejši sin slavnih zakoncev je mami posvetil fotografijo, na katerem ga Victoria pestuje po plaži. "Vse najboljše, mama. Zelo te imam rad. Upam, da imaš najbolj čudovit dan," je zapisal 25-letni Brooklyn, s podobnimi besedami pa se je oglasil tudi štiri leta mlajši Romeo in objavil utrinek, na kateri objema svojo mamo. Ponosna mama se je tako možu kot otrokom zahvalila z besedami, da jih ima najraje na svetu.