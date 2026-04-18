Victoria Beckham prekinila molk in komentirala spor z Brooklynom

Čeprav je spor v družini Beckham v začetku leta pretresel javnost, se je situacija po začetnih iskrah nekoliko umirila. Očitno se je Victorii zato zdaj zdela odlična priložnost, da prekine molk in tudi sama komentira obtožbe, ki sta jih bila z možem Davidom deležna s strani najstarejšega sina.

Nekdanja članica skupine Spice Girls je v nedavnem intervjuju za WSJ prvič po dolgem času odkrito spregovorila o napetih odnosih znotraj družine. Sina Brooklyna resda ni poimensko omenila, a se je odločila zavzeti držo ljubeče, a hkrati nemočne matere, ki si želi le najboljše. "Moja prioriteta je vedno bila in ostaja zaščita najinih otrok pred očmi javnosti," je povedala odločno.

Victoria je v intervjuju izpostavila tudi dinamiko starševstva pri različnih starostih otrok. Z Davidom imata poleg trenutno problematičnega sina še tri otroke Cruza, Romea in Harper, s katerimi vzdržujeta tesne stike. "Vzgoja mladih odraslih ljudi je povsem drugačna od tiste, ko so bili otroci majhni in povsem odvisni od naju," je povedala. S svojim priznanjem, da se oba z možem trudita po svojih najboljših močeh, je morda poskušala prvorojencu sporočiti, da se z njim želita pobotati.

