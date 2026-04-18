Tuja scena

Victoria Beckham prekinila molk in komentirala spor z Brooklynom

London, 18. 04. 2026 08.00

Avtor:
K.A.
Victoria Beckham

Dolgo je molčala, zdaj pa se je Victoria Beckham odločila, da bo vsaj delno povedala tudi svojo plat zgodbe. Odločila se je, da bo komentirala spor z najstarejšim sinom Brooklynom, ki še vedno vztraja pri tem, da se s slavnima staršema ne želi pobotati. Podjetnica sicer ni poimensko izpostavila 27-letnika, je pa dejala, da je bila njena prioriteta vedno zaščita njenih otrok pred očmi javnosti.

Čeprav je spor v družini Beckham v začetku leta pretresel javnost, se je situacija po začetnih iskrah nekoliko umirila. Očitno se je Victorii zato zdaj zdela odlična priložnost, da prekine molk in tudi sama komentira obtožbe, ki sta jih bila z možem Davidom deležna s strani najstarejšega sina.

Victoria se je odločila komentirati spor s sinom Brooklynom.
Victoria se je odločila komentirati spor s sinom Brooklynom.
FOTO: Profimedia

Nekdanja članica skupine Spice Girls je v nedavnem intervjuju za WSJ prvič po dolgem času odkrito spregovorila o napetih odnosih znotraj družine. Sina Brooklyna resda ni poimensko omenila, a se je odločila zavzeti držo ljubeče, a hkrati nemočne matere, ki si želi le najboljše. "Moja prioriteta je vedno bila in ostaja zaščita najinih otrok pred očmi javnosti," je povedala odločno.

Preberi še Komuniciranje s tetovažami: Brooklyn jih briše, Romeo ustvarja nove

Victoria je v intervjuju izpostavila tudi dinamiko starševstva pri različnih starostih otrok. Z Davidom imata poleg trenutno problematičnega sina še tri otroke Cruza, Romea in Harper, s katerimi vzdržujeta tesne stike. "Vzgoja mladih odraslih ljudi je povsem drugačna od tiste, ko so bili otroci majhni in povsem odvisni od naju," je povedala. S svojim priznanjem, da se oba z možem trudita po svojih najboljših močeh, je morda poskušala prvorojencu sporočiti, da se z njim želita pobotati.

Victoria in David veljata za zelo povezan par, sin pa ju obtožuje konstantnega nadzorovanja.
Victoria in David veljata za zelo povezan par, sin pa ju obtožuje konstantnega nadzorovanja.
FOTO: Profimedia

Na njune besede se trenutno ni odzval še noben družinski član, tudi Brooklyn ne, a kot je verjeti virom blizu otroka slavnih staršev, si sprave s staršema še vedno ne želi. 27-letnik je v začetku tega leta na Instagramu delil daljše sporočilo, v katerem je Victorio in Davida obtožil konstantnega nadzora njegovega medijskega pojavljanja. Obenem je tudi poudaril, da nikoli nista marala njegove žene Nicole Peltz Beckham, celo, da sta ju hotela spreti, na dan njune poroke pa namerno poskrbela za več škandalov. Med drugim tudi to, da slavna modna oblikovalka ni želela ustvariti poročne obleke za svojo snaho in da je na poročni slovesnosti namerno provokativno plesala s svojim sinom ter posledično povsem zasenčila nevesto.

Natalie Portman pričakuje tretjega otroka

Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
